為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　雲林縣

選舉賄選雲檢接獲80件情資 已查獲5件選舉賭盤

雲林縣長張麗善（右3）、雲林地檢署檢察長戴文亮、雲林縣警察局長林故廷（左2）及雲林縣選委會主委曾元煌等人共同宣誓反賄選決心。（記者黃淑莉攝）

雲林縣長張麗善（右3）、雲林地檢署檢察長戴文亮、雲林縣警察局長林故廷（左2）及雲林縣選委會主委曾元煌等人共同宣誓反賄選決心。（記者黃淑莉攝）

2023/11/17 16:56

〔記者黃淑莉／雲林報導〕距離明年1月13日總統、立委選舉投票剩57天，雲林地檢署檢察長戴文亮指出，截至今天已接獲80件企圖影響選舉及賄選情資，其中已查獲5件選舉賭盤，呼籲鄉親若發現有賄選等不法，可撥打檢舉專線0800-024-099或加入雲林地檢署line檢舉。

雲林縣府、雲林縣選舉委員會今天結合地檢署、調查站、雲林縣警察局及移民署雲林專勤隊等單位召開「雲林反賄．種下幸福」反賄選宣誓記者會，縣長張麗善、選委會主委曾元煌、檢察長戴文亮等人共同在反賄祈願樹上簽署，宣誓反賄選決心。

戴文亮表示，截至目前雲林地檢署已接獲80件賄選等不法情資，以選舉賭盤最多，已查獲5件選舉賭盤，他強調，賄選絕對是貪污的開端，任何人不能透過賄選或其他不當方式手段來當選，台灣的前途也不能由境外勢力來干預影響。

戴文亮說，加入地檢署line檢舉賄選全程保密，並由地檢署專人和民眾一對一對話，不用擔心身分曝光，希望大家多利用，另民眾發現賄選等不法，主動撥打檢舉專線0800-024-099，還可獲最高額獎金最高2000萬元，受理單位對檢舉人身分也絕對保密。

張麗善指出，明年的選舉是一個非常重要的選舉，攸關台灣未來整體發展，期待透過一個公平、公開、公正的選舉機制來選賢與能，選出最能夠帶領台灣整體發展的人選，透過這個選舉，讓政治更加清明，選舉風氣更加淨化提升。

雲林縣選舉委員會主委曾元煌（右起）、雲林縣長張麗善、雲林地檢署檢察長戴文亮、雲林縣警察局長林故廷等人共同簽署反賄選，展現反賄選決心。（記者黃淑莉攝）

雲林縣選舉委員會主委曾元煌（右起）、雲林縣長張麗善、雲林地檢署檢察長戴文亮、雲林縣警察局長林故廷等人共同簽署反賄選，展現反賄選決心。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
賭贏了也沒用！周幼偉揭選舉「假賭盤」 資金來自中國或香港
2023/11/17 10:10

賭贏了也沒用！周幼偉揭選舉「假賭盤」 資金來自中國或香港
總統立委選舉不到2個月 黃明昭期勉苗警斬斷干預選舉不法
2023/11/16 12:47

總統立委選舉不到2個月 黃明昭期勉苗警斬斷干預選舉不法

開發金控集團囊括幸福企業三項大獎
柯文哲與李全教同台惹議 洪申翰揭柯「聯合政府」底牌
2023/11/12 17:20

柯文哲與李全教同台惹議 洪申翰揭柯「聯合政府」底牌
1注1萬！嘉義縣山區選舉傳開賭盤 男子經營簽賭被逮
2023/11/10 18:58

1注1萬！嘉義縣山區選舉傳開賭盤 男子經營簽賭被逮

小心有雷！驚奇隊長2透露MCU關鍵資訊
雲林縣今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播