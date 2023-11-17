超強！高中生大隊接力跳「鬼步」還拿第一 影片逾3000萬人次觀看

虎尾高中學生陳楷霖在校慶大隊接力跳「鬼步」。（記者黃淑莉翻攝）

2023/11/17 11:14

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林虎尾高中學生在校慶運動會大隊接力中跳「Slick back」的飄浮舞步又稱「鬼步」，同班同學把影片上傳IG、抖音意外爆紅，許多名人、國內外網紅留言及分享影片，截至今早全球觀看人次已超過30000萬人次，主角陳楷霖今天受訪指出，有猜到會有很多人看，但沒想到會紅到全球！

拍攝影片的同學陳盛旭及陳楷霖指出，「Slick back」在網路竄紅，同學利用下課會看影片學習，大家即開玩笑說，已高3為了在高中生活留下深刻回憶及讓青春不留白，要在運動會上表演「鬼步」，由於又關係到班上的成績榮譽，為此班上還開會討論，多數人同意情況下才做這件事。

陳盛旭說，本來是想在400公尺接力中跳，但因沒進決賽，後來臨時決定改在大隊接力上表演，陳楷霖是第17棒，前面同學使出全力拚命拉開距離，才讓計畫得以成功，陳楷霖秀了一段，加上後面棒次的同學也拚命衝刺，班上獲得小組第一名佳績。

陳盛旭表示，事後他與另一名同學把這段影片分享在IG、抖音，有想到會有很多人觀看，但沒想到這麼紅，不僅有國外上5000多萬追蹤者的網紅來留言詢問分享影片，還有舞步的原作者也轉發影片，其中國外網紅的觀看人次已有上千萬人次，他跟同學IG、抖音觀看人次總計也有1300多萬人次，加上其他分享總計全球應有3000萬人次觀看。

網友留言好囂張但好酷、太帥了吧全場焦點、超級我還還狠、超級讚。

陳楷霖利用下課練習舞步。（記者黃淑莉攝）

國外網紅留言詢問分享影片。（林庭佑提供）

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