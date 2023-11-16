71歲拚機車駕照！不識字阿嬤筆試大卡關 半年考7次成功了

71歲不識字阿嬤為考上機車駕駛半年重考了7次終於通過，路考則1次就過關，順利拿到駕照。（雲林監理站提供）

2023/11/16 19:09

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林71歲阿嬤不識字，為了考機車駕照，半年來考了7次終於過關，得知阿嬤通過測驗，現場駕訓班人員、教練也歡聲雷動為她歡呼、鼓掌。阿嬤難掩喜悅說，以後去田裡種菜方便多了！

雲林監理站指出，《道路交通管理處罰條例》今年6月28日修正公布，無照駕駛罰則更重，考照民眾有增加，其中，雲林的阿嬤不識字為考機車駕照，筆試前後共考了7次才通過，路考則1次就過關，據駕訓班人員說，阿嬤只要有空就到駕訓班練習題目，堅持一定要通過。

雲林監理站說，針對不識字考照民眾，筆試題目是由錄音播放，應試人員說出答案後由現場監考人員幫忙圈填，有的題目需要記憶，對長輩來說還是有一點的困難度，阿嬤堅持了快半年，毅力令人佩服也值得學習。

雲林監理站站長陳啟文指出，有研究顯示考機車駕照前先上駕訓班，上路後違規風險少56％、肇事風險少35％，交通部公路總局補助雲林機車駕訓費用每人1300元，雲林縣政府今年特別加碼，只要在雲林縣轄內的機車駕訓班訓練考取駕照者，每人再補助1300元，合計每人補助2600元，期限至今年12月15日前，民眾可把握時間多加利用。

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