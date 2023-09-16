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家長安心！雲林縣府：進口蛋未進入校園

雲林縣衛生局加強縣內市售雞蛋查察。（雲林縣府提供）

雲林縣衛生局加強縣內市售雞蛋查察。（雲林縣府提供）

2023/09/16 15:50

〔記者黃淑莉／雲林報導〕進口雞蛋問題引起各界關切，雲林縣府教育處指出，縣內自2018年開始推動國中小午餐採用國產可溯源食材，其中蛋品要符合「三章」、雞蛋溯源標籤、洗選雞蛋噴印溯源等，由於外國進口雞蛋非國產，無法取得國產可溯源標準，所以無法進入校園。

教育處表示，雲林國中小午餐採用國產可溯源食材，所有食材皆應採用三章一Q食材，其中蛋品亦應符合三章，即有機農產品標章、產銷履歷農產品標章及CAS農產品優良標章，並可於校園食材登入平台了解其溯源，由於外國進口雞蛋非國產，無法取得國產可溯源標準，所以無法進入校園。

雲林縣長張麗善指出，她除了是農業大縣的縣長，也是3個孩子和1個孫子的媽媽及阿嬤，對吃得安全特別重視，幸好蛋蛋危機在縣內國中小校園部分已經解除。

至於縣內市場、賣場部分已要求衛生局加強查察，9月14日、15日稽查全聯、超商、雜化店及南北雜貨行、黃昏市場等地共計21件，蛋品都是國產且符合規定。

衛生局表示，接下來將針對大型量販店、賣場、超商、市場及有使用雞蛋的食品製造廠、蛋品批發商等進行查察，除來源外，還將進一步檢視生鮮蛋品外殼有無完整、破裂、污垢黏附等，還有雞蛋本身有無變質、腐敗發霉、異味及其標示等，即日起至年底每月稽查至少50件以上。

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