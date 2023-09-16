賴清德雲林拜廟祈福 蘇治芬、劉建國陪同拚連任

民進黨總統參選人賴清德到雲林參香祈福。（記者黃淑莉攝）

2023/09/16 15:07

〔記者黃淑莉／雲林報導〕民進黨總統參選人賴清德今天到雲林拜廟祈福，受到支持民眾熱情歡迎，高喊凍蒜！斗六柚農送上自家種文旦祝福他高票當選，還有許多人請他簽名；賴清德表示，過去政府重北輕南，若他當選總統要成立台灣平衡發展平台，與地縣市政府密切合作，打造處處可安居、人人都樂業的國家。

賴清德今天在立委蘇治芬、劉建國安排陪同之下，分別前往土庫順天宮、虎尾順天宮、斗六新興宮及斗南順安宮參香，祈求媽祖、關聖帝君保祐國泰民安、風調雨順、人民安康。

賴清德指出，他與雲林有深厚感情，小時候愛看黃俊雄布袋戲雲洲大儒俠史艷文，小學老師詢問要去哪裡畢業旅行，他就回答「史艷文的故鄉」，當時就與雲林建立情感；他說，雲林長期站在民主第一線，台灣民主運動有今天進步，雲林鄉親貢獻很多，民進黨執政當然要照顧民主聖地雲林縣，在擔任行政院長時聽到劉建國質詢濁水溪揚塵嚴重性很驚訝，立即指示中央相關部會配合地方著手一步步整治，現在有很好成果。

賴清德也向與會鄉親報告接下來想做的事，他說，過去政府重北輕南，南部基礎建設都不夠，事實上每個縣市都一樣重要，不要有縣市一次走百步，其他縣市卻都在原地踏步，一個人走得快，但一群人走得穩、走得遠，22縣市應該做伙鬥陣走、做伙進步，當選總統後要成立台灣平衡發展平台，與地方政府定期密切合作，了解地方需求、建設，每個縣市基礎建設都要做好，這樣錢才不會浪費，他也會支持在地產業，提供更多機會讓年輕人回鄉創業、地方創生，讓台灣處處可以安居、人人都能樂業，相信這也是大家祈求的目標。

他也拜託大家支持他當選下屆總統，支持蘇治芬、劉建國順利連任。

民進黨總統參選人賴清德說若當選將成立台灣平衡發展平台，22個縣市平衡發展，打造處處可安居、人人能樂業的國家。（記者黃淑莉攝）

民進黨總統參選人賴清德到雲林參香祈福受到鄉親熱烈支持爭相合影。（記者黃淑莉攝）

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