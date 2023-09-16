賴清德雲林拜廟祈福 蘇治芬、劉建國陪同拚連任
〔記者黃淑莉／雲林報導〕民進黨總統參選人賴清德今天到雲林拜廟祈福，受到支持民眾熱情歡迎，高喊凍蒜！斗六柚農送上自家種文旦祝福他高票當選，還有許多人請他簽名；賴清德表示，過去政府重北輕南，若他當選總統要成立台灣平衡發展平台，與地縣市政府密切合作，打造處處可安居、人人都樂業的國家。
賴清德今天在立委蘇治芬、劉建國安排陪同之下，分別前往土庫順天宮、虎尾順天宮、斗六新興宮及斗南順安宮參香，祈求媽祖、關聖帝君保祐國泰民安、風調雨順、人民安康。
賴清德指出，他與雲林有深厚感情，小時候愛看黃俊雄布袋戲雲洲大儒俠史艷文，小學老師詢問要去哪裡畢業旅行，他就回答「史艷文的故鄉」，當時就與雲林建立情感；他說，雲林長期站在民主第一線，台灣民主運動有今天進步，雲林鄉親貢獻很多，民進黨執政當然要照顧民主聖地雲林縣，在擔任行政院長時聽到劉建國質詢濁水溪揚塵嚴重性很驚訝，立即指示中央相關部會配合地方著手一步步整治，現在有很好成果。
賴清德也向與會鄉親報告接下來想做的事，他說，過去政府重北輕南，南部基礎建設都不夠，事實上每個縣市都一樣重要，不要有縣市一次走百步，其他縣市卻都在原地踏步，一個人走得快，但一群人走得穩、走得遠，22縣市應該做伙鬥陣走、做伙進步，當選總統後要成立台灣平衡發展平台，與地方政府定期密切合作，了解地方需求、建設，每個縣市基礎建設都要做好，這樣錢才不會浪費，他也會支持在地產業，提供更多機會讓年輕人回鄉創業、地方創生，讓台灣處處可以安居、人人都能樂業，相信這也是大家祈求的目標。
他也拜託大家支持他當選下屆總統，支持蘇治芬、劉建國順利連任。