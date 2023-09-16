雲林參香祈福 賴清德：若當選各項社福加強升級
2023/09/16 11:24
〔記者黃淑莉／雲林報導〕民進黨總統參選人賴清德今天到雲林參香祈福，第一站到土庫順天宮祈求媽祖保祐國泰民安、風調雨順、人民平安，賴清德表示，若能當選總統目前蔡英文總統推動的各項福利政策將加強升級，0-6歲國家一起養由1.0變2.0、長照2.0變3.0等。
賴清德今天雲林參香祈福分別走訪土庫順天宮、虎尾順天宮、斗六新興宮及斗南順安宮，第一站在立委蘇治芬及多位地方黨籍民意代表、鄉長陪同，賴清德抵達時現場守候鄉親爭相與他握手，並高喊「賴清德當蒜」場面熱鬧。
土庫順天宮現正辦理廟宇整修工程，賴清德在瓦片上簽名，並贊助10塊磚瓦，賴清德說，這是真正「拋磚引玉」希望更多民眾一起支持順天宮修護工程及支持廟方做更多慈善工作、照顧社會各角落弱勢。
賴清德指出，未來若當選總統目前小英總統推行的各項福利政策將加強，0至6歲國家一起養政策由1.0變2.0、長照2.0變3.0，不只照顧老人、幼兒，明年開始高中職全面免學費，子女讀私立大學每年每名補助3.5萬元，這個政策不是口頭說而已明年要實施，家庭年收入低於70萬元以下，子女讀公私立大學每年每名再補助2萬元、家庭年收入在70萬至90萬元間每年每名1.5萬元。
賴清德表示，今天到順天宮祈求媽祖保祐國泰民安、風調雨順，俗話說，有需要神也需要人，人就是大家一起打拚，要有民意代表幫忙奔走，懇請大家支持讓蘇治芬順利連任，讓賴清德當選。
賴清德強調，大家有緣份在同一時代在這片土地共同生活，大家更要團結合作守護台灣，繼續促進民主、和平、繁榮。