雲林參香祈福 賴清德：若當選各項社福加強升級

民進黨總統參選人賴清德在立委蘇治芬等人陪同到土庫順天宮參香，與支持者高喊當蒜。（記者黃淑莉攝）

2023/09/16 11:24

〔記者黃淑莉／雲林報導〕民進黨總統參選人賴清德今天到雲林參香祈福，第一站到土庫順天宮祈求媽祖保祐國泰民安、風調雨順、人民平安，賴清德表示，若能當選總統目前蔡英文總統推動的各項福利政策將加強升級，0-6歲國家一起養由1.0變2.0、長照2.0變3.0等。

賴清德今天雲林參香祈福分別走訪土庫順天宮、虎尾順天宮、斗六新興宮及斗南順安宮，第一站在立委蘇治芬及多位地方黨籍民意代表、鄉長陪同，賴清德抵達時現場守候鄉親爭相與他握手，並高喊「賴清德當蒜」場面熱鬧。

土庫順天宮現正辦理廟宇整修工程，賴清德在瓦片上簽名，並贊助10塊磚瓦，賴清德說，這是真正「拋磚引玉」希望更多民眾一起支持順天宮修護工程及支持廟方做更多慈善工作、照顧社會各角落弱勢。

賴清德指出，未來若當選總統目前小英總統推行的各項福利政策將加強，0至6歲國家一起養政策由1.0變2.0、長照2.0變3.0，不只照顧老人、幼兒，明年開始高中職全面免學費，子女讀私立大學每年每名補助3.5萬元，這個政策不是口頭說而已明年要實施，家庭年收入低於70萬元以下，子女讀公私立大學每年每名再補助2萬元、家庭年收入在70萬至90萬元間每年每名1.5萬元。

賴清德表示，今天到順天宮祈求媽祖保祐國泰民安、風調雨順，俗話說，有需要神也需要人，人就是大家一起打拚，要有民意代表幫忙奔走，懇請大家支持讓蘇治芬順利連任，讓賴清德當選。

賴清德強調，大家有緣份在同一時代在這片土地共同生活，大家更要團結合作守護台灣，繼續促進民主、和平、繁榮。

民進黨總統參選人賴清德到土庫順天宮參香得知廟方正辦理修護工程，當場贊助10片磚瓦拋磚引玉。（記者黃淑莉攝）

民進黨總統參選人賴清德雲林參香祈福指出，若當選總統目前的社福政策將升級加強。（記者黃淑莉攝）

民進黨總統參選人賴清德到雲林參香祈福。（記者黃淑莉攝）

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