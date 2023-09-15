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上半年旱災、下半年爆發登革熱 雲林古坑竹筍減產近2成

為配合登革熱防疫措施，雲林縣古坑鄉的筍園必須封園一個月實施環境用藥防治。（記者林旻臻攝）

為配合登革熱防疫措施，雲林縣古坑鄉的筍園必須封園一個月實施環境用藥防治。（記者林旻臻攝）

2023/09/15 16:38

〔記者林旻臻／雲林報導〕雲林縣古坑鄉竹筍栽種面積廣大，產量超過全縣8成，今年上半年先是因為旱災延後產期，下半年準備採收之際又爆發登革熱疫情，導致總產量減少近2成，目前產地價每公斤從10至12元微幅上漲至13至14元左右。

縣府農業處統計，縣內栽種的竹筍種類包括麻竹、綠竹、桂竹、孟宗竹、烏殼綠竹等，年產量約4200萬至5100萬公斤，產地主要分佈在古坑鄉荷苞、水碓、永光、樟湖、朝陽等村，估算今年受登革熱影響，竹筍受損面積達225.8公頃。

古坑鄉大埔社區近年推廣農村再生有成，其麻竹筍及筍製農產品深獲消費者喜愛與肯定，大埔社區理事長張和賢表示，竹筍國內市場暢旺，加上當地自製零添加二氧化硫或防腐劑的筍製加工品，日前至台北世貿參展更接到國外訂單，展現古坑竹筍的競爭力，一般來說正常產季是6至9月，今年上半年缺水，產期延後一個月，筍農原已計畫好採收時程，又發生嚴重的登革熱疫情，多個重要的生產村落都成為疫區。

當地筍農表示，為配合政府的防疫措施，必須封園一個月實施環境用藥防治，人員必須穿著防護裝備才能入園採收竹筍，經過嚴格檢驗才能上市，多少都會影響產況。

古坑鄉長林慧如也說，以往每年9月公所都會在大埔社區舉辦竹筍節，今年在立委劉建國協助下，向農業部爭取100萬元，原本打算升格成「國家級活動」擴大舉辦，後續考量避免登革熱疫情擴散，只能縮小規模、人數減半，經費只能忍痛還給中央。

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