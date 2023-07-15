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    首頁　>　雲林縣

    雲林登革熱+6 都是古坑先前通報疑例

    衛生局提醒，雨後應加強戶內外環境巡查易積水容器，以防成為登革熱病媒蚊孳生源。（雲林縣衛生局提供）

    衛生局提醒，雨後應加強戶內外環境巡查易積水容器，以防成為登革熱病媒蚊孳生源。（雲林縣衛生局提供）

    2023/07/15 18:34

    〔記者林旻臻／雲林報導〕雲林縣今天（15日）新增6例登革熱，個案都居住在古坑鄉，是先前通報的疑似病例，全縣累計33例，分別是古坑鄉東和村5例、高林村1例、荷苞村18例、古坑村1例、水碓村2例，斗六市鎮南里1例、仁愛里1例、公正里1例、溪洲里2例，以及台西鄉海口村1例。

    雲林縣衛生局，為迅速找出隱藏及早期個案，今明兩天（15、16日）持續派員到荷苞村逐戶訪視衛教，若發現疑似登革熱症狀的鄉親，立即抽血進行登革熱NS1快篩，也提醒鄉親務必配合縣府及公所執行戶內外登革熱防治噴藥。

    衛生局指出，登革熱為法定急性傳染病，衛生單位接獲確診案例通報時，立即在24小時內啟動社區緊急防治，針對個案居住地、工作地等社區劃定半徑約100公尺範圍執行必要孳生源清除及噴藥滅蚊措施，且依據中央防疫規定須於48小時內完成防治。

    衛生局說，在有效防疫而非以裁罰為目的前提下，防疫團隊會前往應防治社區逐戶通知並分發緊急噴藥通知，請民眾依防治時間配合緊急防疫工作，經通知而未到場配合防治、有疫情風險之虞，可依傳染病防治法第38條，會同相關人員逕行進入實施防治工作。

    衛生局提醒，登革熱防治需要民眾與政府共同配合，尤其下雨過後容易產生積水容器，易形成病媒蚊孳生源，雨後應加強戶內外環境巡查，例如桶、缸、甕、花盆及各式底盤、帆布凹陷處、廢棄輪胎等應即刻清除，持續使用的容器請倒置或加蓋，縣府巡查人員將加強稽查，ㄧ旦查獲積水孳生孑孓，將裁罰1200元到6000元罰鍰。

    防疫人員15、16日持續於登革熱疫區古坑鄉荷苞村逐戶訪視衛教。（雲林縣衛生局提供）

    防疫人員15、16日持續於登革熱疫區古坑鄉荷苞村逐戶訪視衛教。（雲林縣衛生局提供）

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