讓媽媽享受購物樂 他連續13年贊助數百萬元
2023/05/14 12:37
〔記者黃淑莉／雲林報導〕今天是母親節，雲林家扶中心扶幼委員蔡長晃贊助30萬元購物金，邀請170戶扶助家庭媽媽帶著孩子到超商享受購物樂趣；家扶中心主任廖志文表示，蔡長晃連續贊助第13年，今年增加四湖門市，累計金額約數百萬元，且每位媽媽送一個母親節蛋糕。
今天超商購物活動在褒忠、台西、東勢及四湖鄉的統一超商門市同步登場，為讓大家能開心挑選，4家門市在9點多到10點多時段都是包場，每戶有1400元購物金，大部分都是挑選民生用品，媽媽們都挑選孩子喜愛的泡麵、冷凍食品及零食後，再購買家裡需要的罐頭、衛生紙、清潔用品。
就讀小二阿緯陪阿嬤採買，阿嬤挑得都是孫子喜歡吃得食物，貼心的阿緯則幫阿嬤選了護手霜及眼罩，並害羞拿出康乃馨感謝阿嬤養育，祝福阿嬤母親節快樂、身體健康。
蔡長晃表示，這幾年超商全面升級，販售的物品琳琅滿目像小型的商場，希望媽媽們能歡欣採買，慰勞她們的辛苦。
廖志文感謝蔡委員長期對弱勢家庭的關懷與協助，且總是為善不欲人知，從疫情開始至解封關懷及幫助從未缺席，今年疫情解封還提高購物金，讓更多家庭受惠，採買後會贈送母親節蛋糕，回家全家歡慶母親節。