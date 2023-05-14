讓媽媽享受購物樂 他連續13年贊助數百萬元

媽媽、爸爸們都挑選孩子需要的物品及愛吃的食物。（記者黃淑莉攝）

2023/05/14 12:37

〔記者黃淑莉／雲林報導〕今天是母親節，雲林家扶中心扶幼委員蔡長晃贊助30萬元購物金，邀請170戶扶助家庭媽媽帶著孩子到超商享受購物樂趣；家扶中心主任廖志文表示，蔡長晃連續贊助第13年，今年增加四湖門市，累計金額約數百萬元，且每位媽媽送一個母親節蛋糕。

今天超商購物活動在褒忠、台西、東勢及四湖鄉的統一超商門市同步登場，為讓大家能開心挑選，4家門市在9點多到10點多時段都是包場，每戶有1400元購物金，大部分都是挑選民生用品，媽媽們都挑選孩子喜愛的泡麵、冷凍食品及零食後，再購買家裡需要的罐頭、衛生紙、清潔用品。

就讀小二阿緯陪阿嬤採買，阿嬤挑得都是孫子喜歡吃得食物，貼心的阿緯則幫阿嬤選了護手霜及眼罩，並害羞拿出康乃馨感謝阿嬤養育，祝福阿嬤母親節快樂、身體健康。

蔡長晃表示，這幾年超商全面升級，販售的物品琳琅滿目像小型的商場，希望媽媽們能歡欣採買，慰勞她們的辛苦。

廖志文感謝蔡委員長期對弱勢家庭的關懷與協助，且總是為善不欲人知，從疫情開始至解封關懷及幫助從未缺席，今年疫情解封還提高購物金，讓更多家庭受惠，採買後會贈送母親節蛋糕，回家全家歡慶母親節。

雲林家扶中心扶幼委員蔡長晃贊助購物金讓家扶媽媽在母親節享受購物樂趣。（記者黃淑莉攝）

媽媽、爸爸們都挑選孩子需要的物品及愛吃的食物。（記者黃淑莉攝）

媽媽、爸爸們都挑選孩子需要的物品及愛吃的食物。（記者黃淑莉攝）

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