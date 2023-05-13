育兩子均身心障礙 模範母親錢美伶扛起教養重擔

育兩子均身心障礙，勇敢媽媽錢美伶（中）一肩扛教養重擔。（記者詹士弘攝）

2023/05/13 14:50

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣府今天表揚模範母親，共有全縣28名模範母親及網路票選的3名兔Happy媽媽獲獎，其中由小天使發展協會推薦的模範母親錢美伶，兩個孩子分別罹患先天性成骨不全症及自閉症及思覺失調症，但她從未放棄教養責任，一肩扛起壓力。

雲林縣長張麗善表示，雲林今年有28名媽媽獲選為縣級模範母親，另有3名網路票選的媽媽，分別由陳林雪珍獲得拚命三娘獎、張麗華獲得愛不停獎及李清月獲得優質獎，今年獲表揚的模範母親平均年齡約77歲，最年長的是林內鄉98歲的蔡張玉連，最年輕則是由小天使發展協會推薦的43歲錢美伶媽媽。

錢美伶與夫育有兩子，兩人都是身心障礙者，而錢父失智在安養院臥床近6年，張麗善說，錢美伶雖然承擔許多責任與壓力，但從未放棄教兩名孩子及身為母親的責任，善盡親情倫理，堅忍刻苦的扶養子女，令人感佩。

錢美伶為照顧身心障礙的孩子，每天5點就起床，騎機車載孩子從西螺到斗六上下課，長子5歲前曾骨折3次，最嚴重是2歲3個月右大腿骨折，躺了4個月又復健半年才有力氣重新學習走路；4歲時發現有結巴及構音問題，需接受語言治療，又因易骨折，一度找不到可就讀的幼兒園，透過小天使協會等單位才進入鎮南國小附幼讀書；次子是自閉症加思覺失調症，去年發現有幻聽狀況及心情煩悶，經定期服藥，並在學校師生陪伴下，目前有穩定的校園生活。

面多多重的難題及經濟緊迫，錢美伶認為努力與堅持是其心中準則，陪伴長子持續閱讀，協助克服讀書障礙，鼓勵孩子對任何事都要有信心去完成，並認為孩子每天能平安快樂，有進步的學習與生活，就是父母最大的心願。

錢美伶有感於學歷不足，還一邊工作一邊在假日持續進修，不缺課的完成二專及二技學業，樂觀看待逆境的精神，令人感佩。

雲林縣府表揚模範母親，全縣28名模範母親及網路票選的3名兔Happy媽媽獲獎。（記者詹士弘攝）

雲林縣府表揚模範母親，全縣28名模範母親及網路票選的3名兔Happy媽媽獲獎。（記者詹士弘攝）

子女用百元大鈔折成捧花，送給模範媽媽。（記者詹士弘攝）

子女用百元大鈔折成捧花，送給模範媽媽。（記者詹士弘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法