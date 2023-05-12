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    北港藝閣遊行壓軸場 天降「禮物雨」嗨翻天

    北港藝閣遊行今天晚上壓軸，錯過要等一年，加上逢週五晚上，北港湧入上萬名遊客參與，現場嗨翻天。（記者黃淑莉攝）

    北港藝閣遊行今天晚上壓軸，錯過要等一年，加上逢週五晚上，北港湧入上萬名遊客參與，現場嗨翻天。（記者黃淑莉攝）

    2023/05/12 22:46

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕北港朝天宮迎媽祖重頭戲之一「藝閣遊行」，連續5天今晚最後壓軸，46輛藝閣車各項結緣禮物「傾巢而出」大放送，行經之處宛如降下「禮物雨」，遊客拿出紙箱、環保袋、洗衣籃等物品接，上萬名遊客嗨翻天。

    北港藝閣遊行是現今台灣唯一保留的特殊傳統文化，尤其「真人藝閣花車」是北港獨有的一大特色，由孩子妝扮成神話、忠孝節義故事主角，坐在藝閣車上，今年有藝闊有47個單位報名，每輛藝閣車集音樂、戲劇、彩繪、雕飾及陶藝等技藝裝飾，晚上搭配燈光、煙霧更顯燦爛。

    除了真人閣車扮仙，藝閣車撒禮物象徵媽祖賜福庇佑也是北港藝閣另一特色，今年朝天宮呼籲減少易造成環境污染的結緣品，除有平安糖、文具、餅乾，拖把、刷地刷、布偶娃娃、各種玩具外，還有米粉、裝箱麵條、西瓜、木瓜及美金等。

    藝閣遊行從農曆3月19日連續5天到3月23日媽祖聖誕，搭配媽祖出巡，3月19日及20日2天有下午場及晚上場，其他3天則只有晚上場，今天晚上是壓軸，錯過要再等一年，加上是週五晚上，6點多後人潮陸續湧進北港，7點藝閣車出發，各單位也是卯足全力帶動氣氛，各種結緣禮物更是大放送，有人一下子搶到滿袋結緣品。

    今天晚上最後舉行藝閣頒獎，經過評審評分選出金龍獎3名、金鳳獎6名及金獅獎9名。

    真人藝閣花車是北港獨有的特色。（記者黃淑莉攝）

    真人藝閣花車是北港獨有的特色。（記者黃淑莉攝）

    北港藝閣遊行今天晚上壓軸，錯過要等一年，加上逢週五晚上，北港湧入上萬名遊客參與，現場嗨翻天。（記者黃淑莉攝）

    北港藝閣遊行今天晚上壓軸，錯過要等一年，加上逢週五晚上，北港湧入上萬名遊客參與，現場嗨翻天。（記者黃淑莉攝）

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