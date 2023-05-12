東京高圓寺阿波舞北港演出 遊客圍觀讚嘆

睽違4年日本東京高圓寺阿波舞今天下午在北港朝天宮演出，吸引許多民眾圍觀。（記者黃淑莉攝）

2023/05/12 20:52

〔記者黃淑莉／雲林報導〕睽違4年日本東京高圓寺阿波舞今天（12日）下午從北港朝天宮前中山路底一路展演到朝天宮廣場，逾百名舞著穿著日本服裝跟著節奏唱跳，震撼群舞演出令遊客及民眾讚嘆，還有人開心說，不用到日本就能欣賞到傳統日本民俗舞表演。

東京高圓寺阿波舞是日本具代表性的民俗表演之一，60多年前由一群想讓戰後地方恢復活力的青年們發起，每年慶典時吸引上百萬人前往欣賞。

高圓寺阿波舞振興協會事務局長富澤武幸受訪指出，日本東京都杉並區與台灣有文化交流協定，每2年會來台灣表演，因疫情中斷，2019年第一次到北港朝天宮演出，今年是第2次受邀表演，在日本阿波舞有種感念祖先庇佑意義，就跟媽祖庇護眾生有共同點，希望透過表演讓台日間有更多連結，同時也向海外介紹日本傳統舞。

今天演出下午5點在中山路與民生路交叉口開始，先定點表演約20分鐘，隊伍邊跳邊往朝天宮前進，在中段再定點表演約10分鐘，最後在朝天宮前廣場公演，逾百名舞者穿著傳統日本服飾，搭配獨特、輕快的鼓聲，時而優美，時而強勁有力，吸引許多民眾圍觀

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富澤武幸說，今年來台只有在三地公演，11日在桃園、今天在北港朝天宮、明天將在台北慈祐宮。

睽違4年日本東京高圓寺阿波舞今天下午在北港朝天宮演出，吸引許多民眾圍觀。（記者黃淑莉攝）

睽違4年日本東京高圓寺阿波舞今天下午在北港朝天宮演出，吸引許多民眾圍觀。（記者黃淑莉攝）

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