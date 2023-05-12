台塑生醫「智慧補充站」年減239萬個塑膠瓶 雲縣添2站

台塑生醫推「智慧補充站」，目前已可年減239萬個塑膠瓶。（記者詹士弘攝）

2023/05/12 15:38

〔記者詹士弘／雲林報導〕台塑生醫配合政府淨零綠生活政策，台塑生醫推「智慧補充站」，讓民眾自備瓶器裝填洗衣精、洗潔精來實踐綠色生活，每站平均每月減少600個塑膠瓶使用，目前全台已有332台補充站，每年可以減碳500噸、減少使用239萬個塑膠瓶，今天攜手雲林縣府，在縣府廣場增設兩座智慧補充站。

台塑生醫董事長王瑞瑜說，台塑企業長期在個別專業領域落實節能減碳工作，台塑生醫則發展生技醫學、美容保養及清潔用品等事業，與人的生活最為息息相關，因此希望透過智慧補充站翻轉以往的傳統消費模式，鼓勵民眾回收瓶器、循環再利用，藉此減少一次性包裝，在日常生活中落實環保行動。

王瑞瑜表示，台塑生醫在不到兩年時間已在全台建置332台智慧補充站，每年可減少一次性使用的塑膠瓶239萬個，減碳500噸，未來目標全台要設1200台，換算每年可減少864萬支包裝瓶，累積高度相當於4252座台北101大樓，每年減碳量也達1706公噸，超過28座大安森林公園的碳吸收量。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣2020年啟動聯合國永續發展指標SDGs，並將今年訂定為「減碳生活行動年」，呼應中央「淨零綠生活」政策，這個目標需要全民共同參與，鼓勵民眾從食、衣、住、行、育、樂、購等日常生活改變並養成習慣，選擇較低碳生活方式，減少使用一次性容器就是好的開始。

配合政府淨內零綠生活，台塑生醫攜手雲林縣政府，推「智慧補充站」。（記者詹士弘攝）

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