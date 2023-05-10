雲林虎尾消防分隊 獲捐贈頂級救護車

曾世謀（左5）捐贈頂級救護車給雲林縣虎尾消防分隊。（記者鄭旭凱攝）

2023/05/10 16:37

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕家住台北的曾世謀，感念幼時家境清貧的困境，父母親當年因為沒錢搭車，而以手推車推著3名子女從嘉義大林搬家到雲林虎尾發展，他曾發願幫助弱勢，今天捐贈一輛價值418萬元的頂級救護車供虎尾消防分隊。

曾世謀的父母是雲林縣虎尾人，自幼出生在嘉義大林鄉，家境清寒，父母為了生活而長途跋涉到虎尾謀生，因為沒有車資，只能用手推車徒步帶著3個幼兒來到虎尾打拚。

曾世謀說，這件事他小就烙印於他的心中，他認為，窮人家的生活真的太辛苦了，因而發願，如果將來有能力，一定要幫助弱勢，虎尾是他小時候跟隨著父母所住的地方，他因而在虎尾及台東的家扶中心領養小朋友多年。

曾世謀表示，長大後他移居台北，但成長時期都在雲林虎尾，對這片土地有深厚的感情，夫妻兩人因而慢慢存錢十數年，捐贈一輛價值418萬元的頂級救護車。

這輛頂級救護車，配有自動心肺復甦機、自動給氧機和二氧化碳監測儀，今天下午由縣長張麗善主持捐贈儀式，並回贈感謝狀及紀念品給曾世謀。她表示，這輛救護車是配備最完善的頂級救護車，而縣內的消防局救護車已全面配置12導程心電圖機，讓急性心肌梗塞的患者，能縮短接受心管導手術的時間。

頂級救護車內配備更升級。（記者鄭旭凱攝）

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