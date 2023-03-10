雲警入夜威力掃蕩 鎖定特種場所

雲警入夜威力掃蕩，鎖定KTV、酒店、小吃部進行臨檢。（記者詹士弘翻攝）

2023/03/10 08:38

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林警方昨夜展開「系統性掃黑」，針對全縣KTV、酒店、小吃部、不法分子及黑道幫派經營、依附、圍事、賴以為生之行業等有危害治安場所進行臨檢，

縣警局刑警大隊、斗六及虎尾分局及霹靂小組等警力，執行閉鎖式掃蕩及地毯式臨檢。

雲林縣警局表示，本次專案共出動145名警力，與縣政府相關各局處聯合稽查，實施第三方警政，以刑事及行政處分雙管齊下，阻斷幫派份子經濟來源，貫徹系統性掃黑策略；專案將持續多日，預計執行臨檢42處所，巡邏19班次，另專案迄今共計查獲通緝犯11件11人，妨害自由3件3人，毒品案1件1人，詐欺案1件1人、竊盜1件1人等各類犯罪17件17人，以維護治安平穩。

雲林縣警局長林故廷表示，竹聯幫仁堂明仁會、旭仁會陸續在觀光旅館以舉辦春酒方式彼此串聯，並以跑車甚至辣妹迎賓排場，引發社會不良觀感，警方絕不容許黑道、幫派及暴力犯罪等非法行為影響民眾生活，已責令各分局對幫派零容忍，針對任何暴力案件均深入追查幕後不良幫派、組織，刨根溯源，加強掃蕩，斬斷金流，絕不手軟。

斗六警分局長黃念生也說，針對斗六地區幫派組合經常活動處所，已規劃威力掃蕩專案臨檢，並防制街頭鬥毆事件發生，並要求業者應善盡社會責任，重申不准有聚眾滋事，展現打擊不法的決心。

雲警入夜威力掃蕩，鎖定KTV、酒店、小吃部進行臨檢。（記者詹士弘翻攝）

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