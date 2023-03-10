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    涉綠能弊案 沈宗隆200萬交保：謝謝法官寬容與大度

    雲林縣議長沈宗隆200萬交保、限制出境，今天清晨3點左右步出法院神情疲憊。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣議長沈宗隆200萬交保、限制出境，今天清晨3點左右步出法院神情疲憊。（記者黃淑莉攝）

    2023/03/10 05:58

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕國民黨籍雲林縣議長沈宗隆疑涉收受達德集團賄賂，被雲林地檢署向法院聲請羈押，雲林地院今天凌晨1點50分左右裁定以200萬元交保候傳、限制出境，清晨3點沈宗隆神情疲憊走出法庭，面對媒體詢問，沈宗隆感謝法官的寬容與大度。

    沈宗隆的妻子李安倩與數10名支持親友在法院外等候好幾個小時，聽到200萬交保，李安倩直說謝謝，家人第一時間拿出200萬元辦理交保，沈在清晨3點左右步出法院，沈宗隆表示，今天能交保非常感謝法官的寬容與大度，至於檢察官部分因在偵查當中，基於偵查不公開原則下不便講太多，也不表達意見。

    沈宗隆說，回家最想做的事是洗澡、吃藥、睡覺，3天睡不到4小時，血壓不穩定。

    沈宗隆與雲林縣議員王又民、許留賓、黃文祥疑似涉嫌達德集團行賄案，共計2600多萬元，雲林地檢署3月8日搜索21處，並約談沈等27人，訊後達德集團王姓前董事長及許留賓、黃文祥、達德集團曾姓及廖姓高階主管，分別以100萬至15萬元不等金額交保候傳，另沈宗隆、王又民及王的游姓女助理、達德集團潘姓主管及其妻游女（游姓助理的胞妹）、鍾姓包商等6人聲押。

    雲林地院昨天晚上7點漏夜開庭，歷時近7小時在今天凌晨1點50分左右裁定，潘男收押，沈200萬、鍾100萬、王50萬、潘妻游女6萬元交保候傳，另游姓助理無保請回。

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