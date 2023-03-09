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    首頁　>　雲林縣

    雲縣議長沈宗隆、3議員涉綠能弊案 檢擴大追查2600萬賄款流向

    雲林地檢署主任檢察官朱啟仁說明達德集團涉嫌行賄議長及議員案。（記者黃淑莉攝）

    雲林地檢署主任檢察官朱啟仁說明達德集團涉嫌行賄議長及議員案。（記者黃淑莉攝）

    2023/03/09 14:46

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林地檢署偵辦達德集團涉嫌向雲林縣議長沈宗隆及3名議員行賄案，訊後檢方依違反貪污治罪條例等罪嫌，且因屬貪污重罪，有勾串證人之虞向法院聲請羈押議長沈宗隆、議員王又民及廠商、議員助理等6人，消息傳出震撼地方，據指出，2600萬元賄款是以透過下游包商以工程款夾帶方式交付，檢方擴大追查2600萬流向。

    雲林地檢署調查，達德集團在2020年間準備在雲林縣設立風機發電，因受到地方鄉親、議會部分議員反應，達德集團為讓工程能順利進行，涉嫌透過下包廠商、白手套，以工程款夾帶賄款方式行賄，包括議長沈宗隆及議員王又民、許留賓、黃文祥等，行賄金額約2600萬元。

    議員許留賓、黃文祥30萬交保

    訊後，許留賓、黃文祥分別以30萬元交保候傳，沈宗隆、王又民聲押，等待雲林地方法院開庭。

    據了解，達德集團是透過某位議員的助理居間牽線，進而透過白手套，再透過給下包商的工程款夾帶賄款方式行賄。

    檢方表示，初步調查，涉案人員主要是議員、議員助理及廠商人員，未發現有縣府及其他公務人員涉案，全案擴大偵辦中。

    今天傳出涉案的議員在地方深耕多年，消息傳出地方議論紛紛，服務處人員對外不願多說。

    雲林縣府發布聲明稿，指縣府推動縣政及公務執行均奉行清廉嚴守法治，尊重司法決不護短，本案已向檢調說明，縣府將會全力配合檢調調查，杜絕不法情事。

    達德集團︰開發流程絕對合法

    達德集團則發布新聞稿指出，該公司在台耕耘20年，向來秉持所有開發流程絕對合法，集團王前董事長已於去年卸任，針對本次檢調調查，達德能源尊重亦將全力配合。

    沈宗隆為國民黨籍，擔任土庫鎮民代表、鎮長及7屆議員，去年挑戰5連霸成功，且順利連任議長。王又民為國民黨籍，擔任過2屆斗六市民代表，4屆雲林縣議員。許留賓為無黨籍，擔任過3屆麥寮鄉民代表，上一屆轉戰議員成功，去年底連任成功。黃文祥為無黨籍，擔任過2屆水林鄉民代表，4屆縣議員。

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