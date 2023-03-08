今天全台灣僅麥寮出現空污 鄭明典：怎麼那麼集中？

今天上午全國僅雲林麥寮一帶出現空污，中央氣象局局長鄭明典在臉書發文：「怎麼那麼集中？」（記者詹士弘翻攝）

2023/03/08 12:19

〔記者詹士弘／雲林報導〕全台灣今天早上僅雲林縣麥寮出現空污現象，中央氣象局局長鄭明典在臉書發文稱奇，「怎麼那麼集中？都不會低調一點」；雲林縣環保局回應，六輕已緊急啟動降載，早上麥寮早上有多起露天燃燒，加上氣候條件擴散不佳，才導致局部地區空氣品質不良，還在釐清污染原因。

鄭明典今天早上參加雲林古坑氣象站動土典禮，針對台灣僅麥寮發生空污現象，空氣污染除了排放源之外，影響最大的就是氣流及擴散，今天氣流很弱，大氣又很穩定，所以擴散比較沒有效率，所以污染源的附近的空污濃度就會比較高，但為什麼高污染僅出現麥寮，他也不太能解釋。

針對發文這句「都不會低調一點」，鄭明典回應，現在業者都有規定及默契，當空污濃度高一點時，一些有登記的污染源要自動減排，「他應該要知道的」，當背景環境空污濃度升高時，企業排放就應主動降載，不要讓污染更惡化。

雲林縣環保局副局長黃富義解釋，由於雲林今天氣候條件擴散不佳，環保局已向固定跟移動式污染源發出示警，麥寮電廠也在今天凌晨至上午11時進行降載減排作業，離島工業區目前共10廠21製程進行停車歲修或未運轉製程，今天早上麥寮也有多起露天燃燒案，目前正在滅火中，麥寮空污嚴重的原因，還在釐清中。

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