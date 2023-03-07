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    首頁　>　雲林縣

    營養午餐「漲」聲響起 雲縣：暫無學校調漲

    麥寮鄉興華國小加入中央廚房計畫午餐品質大幅提高，學童吃得營養又開心。（記者黃淑莉攝）

    麥寮鄉興華國小加入中央廚房計畫午餐品質大幅提高，學童吃得營養又開心。（記者黃淑莉攝）

    2023/03/07 16:33

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕蛋價創新高，北部傳出有學校營養午餐要調漲，雲林縣府教育處指出，這學期沒有學校提出調漲，且受惠教育部中央廚房、食材聯合採購計畫補助，及台塑企業補助，全縣有124所學校每餐食材費達69.1元，可以吃得很好，目前學校回報蛋料理也都正常供應。

    教育處表示，這幾年物價漲不停，陸續有學校調漲營養午餐費，沒調整的在去年也都調漲，目前縣內多數國中小學午餐費每月為800元，這學期沒有學校調漲。

    另教育部為改善學校午餐品質，推動中央廚房計畫，包括補助新擴建中央廚房、食材聯合採購，雲林爭取到9校擴新建，供餐22校，參加聯合採購有95校，教育部還補助學校食材費每人每餐62元，再加上台塑企業補助加菜金每餐7.1元，每餐光食材費就有69.1元。

    土庫國小校長關勝周表示，學校新建中央廚房還供餐給越港國小、後埔國小，因食材費增加，為讓學生吃得有感，雞腿、排骨、肉排等單品，要求每一份要有90公克，另一週有2天雙主食，學生反應很好。

    關勝周說，配菜公司每週會提供菜單，但學校午餐祕書會再修改，符合學生營養需求，開學至今蛋的料理也都有正常供應。

    麥寮鄉興華國小指出，麥寮國小的中央廚房尚未開始供應，目前先由配菜公司聯合供應，每餐食材費69.1元，每天4菜1湯，天天雙主食，每週有3至4天有水果、1天是甜品，水果品質比起以前大大提升，吃過草莓、櫻桃，另外蛋的料理也正常供應，昨天有菜脯炒蛋，上週還有肉燥滷蛋、紅蘿蔔炒蛋。

    興華國小老師說，加入中央廚房透過集中採購、烹煮、降低人事等成本，學校午餐品質明顯提升，吃得很好。

    麥寮鄉興華國小加入中央廚房計畫午餐品質大幅提高，學童吃得營養又開心。（記者黃淑莉攝）

    麥寮鄉興華國小加入中央廚房計畫午餐品質大幅提高，學童吃得營養又開心。（記者黃淑莉攝）

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