雲林家扶4社工獲表揚 祕訣：要有堅強、調適的心

雲林家扶中心主委陳燦勳（第二排中）今天獎勵4位獲表揚的績優社工，4位特別變身美少女戰士一起打擊貧窮、消除家暴。（記者黃淑莉攝）

2023/03/07 13:50

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林家扶中心社工師陳怡秀、吳照平及社工李翊瑋、事務員等4人，今年獲績優社工及青年獎章表揚，主委陳燦勳自掏腰包送紅包鼓勵及感謝，4人分享工作心得指出，社工是助人工作，過程會有感動及挫敗，需要有顆堅強及調適的心。

吳照平從事社工16年，獲雲林縣救國團青年獎章，他說自己喜歡人性關懷工作，可以運用專業知識幫助弱勢及減少兒虐事件，但在協助個案過程還是會遇到不理性的家長，被辱罵、拒絕訪視，甚至有個人負面情緒、挫折等，因此有一顆調性的心很重要。

陳怡秀獲雲林縣府表揚績優社工，在家扶工作5年多，主要負責寄養業務，過程雖很累，但看到孩子經過寄養家庭無私照顧後有成長，還有他們的笑容，是她在工作上最大感動，這幾年的經驗她覺得當社工要有堅強的心。

另一位績優社工李翊瑋擔任社工9年，在家扶負責家長生涯發展方案，父母是孩子最堅強的後盾，她積極輔導家長學技能、考證照，找到生活重心及目標。

在家扶服務6年多的于雯蕙工作包山包海，輔佐社工解決專業以外的疑難雜症，她說，印象最深刻是有熱心民眾送菜，她拿著鎌刀到田裡採收，工作忙碌卻很快樂又充實。

陳燦勳除送上紓壓神器「酸痛貼布」，也自掏腰包給每位一個紅包鼓勵，他指出，4位獲獎者服務熱忱足為表率，期許他們在助人工作上能夠持續勇往直前，陪伴扶助家庭一同走出困境。

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