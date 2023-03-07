獨家》為9萬殺債主 高雄茂林山區棄屍判20年半

林男涉嫌強盜殺人棄屍案，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

2023/03/07 09:33

〔記者鮑建信／高雄報導〕男子林正立不滿被追討債務，涉嫌殺害蘇姓債主並棄屍高雄茂林山區，經蘇家屬報警並發動臉書協尋，5天後深夜，林嫌向屏東警方自首；高等法院高雄分院今天（7日）上午宣判，依強盜殺人罪判刑20年半，仍可上訴。

檢方指出，被告林正立（35歲）曾向蘇姓男子（26歲）經營民間放貸公司借款9萬元，實拿6萬1000元，每月須還款3000元，後因林另有積欠他人款項，已無力繼續償還，乃約蘇在高雄市大寮區內坑路88快速道路下方「姜大檳榔」後面停車場見面。

2021年12月15日下午4點多，蘇開車抵達現場，騎機車的林隨後進入坐在後座，並知道他攜帶現金欲借款予阮姓男子，涉嫌持攜帶金屬線圈勒死蘇後，涉嫌取走現金17萬元，並把車開往高雄市茂林區132縣道，將屍體推落柵欄外的邊坡。林隨後轉往燕巢區義大路棄車，再搭乘計程車返回檳榔攤，取回機車後離去。

由於蘇南下談生意失蹤多日，家屬報請雲林縣北港分局北港派出所協尋，警方得知蘇南下找林正立，多次嘗試連絡未果。林自知法網難逃，於同月20日凌晨，向屏東縣刑警大隊自首，並偕同辦案人員起出遺體等證物。

高雄地院依殺人和遺棄屍體罪，分別判處有期徒刑20年和1年，併執行刑20年6月，案經上訴高雄高分院，合議庭上午宣判，認為原審認事用法並無不妥，駁回上訴。

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