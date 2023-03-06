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    請支援筍農！ 搶救諸羅樹蛙、南海溪蟹

    斗南一處以友善環境農法耕作的筍園，裡面有諸羅樹蛙、南海溪蟹等台灣特有種生物，筍農因身體因素無法管理，透過農會尋找代耕者。（圖由張耀裕提供）

    斗南一處以友善環境農法耕作的筍園，裡面有諸羅樹蛙、南海溪蟹等台灣特有種生物，筍農因身體因素無法管理，透過農會尋找代耕者。（圖由張耀裕提供）

    2023/03/06 14:01

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗南一名年近70歲的筍農因腰椎緊急手術，斗南鎮農會友善耕作審驗團隊3名男成員緊急支援割筍，因該筍園位在崙仔溪旁，採友善環境耕作方式，園內可見台灣特有種諸羅樹蛙、南海溪蟹，不捨生態遭破壞，筍農想找人以友善農法代耕。

    斗南農會這5年積極推廣友善環境耕作方式，目前加入的作物有竹筍、水稻、馬鈴薯及火龍果等水果，審驗團稽核員張耀裕指出，友善耕作不用化肥、農藥，產量較慣行農法產量少，且雜草防治耗時又耗力，推廣不易，面積不大，所以對友善農法的農民盡可能提供協助。

    去年一名投入有機耕作10年的稻農，因家庭因素分身乏術，想放棄有機找人以慣行農法代耕，審驗團成員得知極力勸阻，要農友專心家務，有機田的農務交給他們，一、二期作從播種、插秧、施肥、病防害防治、除草都審驗團3名成員包辦。

    張耀裕說，有機農法最大挑戰是除草，他們3人每天5點半到田裡除草，上班時間回農會米廠工作，雜草實在長太快，最後還是僱工，光除草就花了快2萬元。

    張耀裕表示，農友被他們感動，家裡事情解決，今年回歸一樣採有機種植。

    上月友善烏殼綠筍園的筍農因腰椎手術，現正進入產期，審驗團成員再度上場救援，目前每週割筍一次，下個月盛產期每週要採2至3次。

    張耀裕指出，該處筍園因採友善耕作方式，有諸羅樹蛙、南海溪蟹等台灣特有種生物，筍農想找人以友善農法代耕，讓環境生態不被破壞，有意願的民眾可向洽詢審驗團的輔導員廖晉德0985-235016。

    斗南崙仔溪沿岸的筍園也是諸羅樹蛙棲地之一。（圖由吳登立提供）

    斗南崙仔溪沿岸的筍園也是諸羅樹蛙棲地之一。（圖由吳登立提供）

    友善環境耕作審驗團體成員在筍園裡發現南海溪蟹。（圖由張耀裕提供）

    友善環境耕作審驗團體成員在筍園裡發現南海溪蟹。（圖由張耀裕提供）

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