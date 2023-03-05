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    首頁　>　雲林縣

    最美風景！去年受助今年助人 與希望義工團一起蓋屋

    台灣希望義工團來自全台各地約200人次義工，利用2個週末不到4天幫古坑陳姓村民蓋好新家，今天開心贈鑰入厝。（記者黃淑莉攝）

    台灣希望義工團來自全台各地約200人次義工，利用2個週末不到4天幫古坑陳姓村民蓋好新家，今天開心贈鑰入厝。（記者黃淑莉攝）

    2023/03/05 13:21

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕古坑陳姓村民一家4口住在殘破不堪、搖搖欲墜老屋，台灣希望義工團來自全台約200人次義工，以連續2個週末不到4天幫他們蓋好3房2廳的新家，今天舉行贈鑰儀式，更讓人感動是去年接受義工團協助重建家屋的吳碧雲，這次帶著女兒來擔任義工，場面溫馨。

    年近70歲的陳姓村民從事土水粗工，太太及2個兒子都罹病無法工作，一家4口棲身的老屋，屋頂塌陷嚴重，隨時可能會傾倒，斗六真武宮志工尤涵芸關懷訪視發現，通報希望義工團，希望能協助重建。

    台灣希望義工團理事長尤瑞豊指出，去年8月接到通報後實地勘查，發現老屋結構有問題，加上地勢低窪只要下雨就積水有50、60公分深，列為緊急處理個案，2月中旬進行前置工作後，利用2個週末不到4天就蓋好，感謝來自全台各地約200人次義工及捐助善款的民眾協助，幫陳姓村民把家立起來。

    尤瑞豊表示，這次蓋屋最讓人感動是去年義工團協助的個案吳碧雲，帶著女兒一起投入，所以這次特別安排她與在地的賴先生一起贈鑰，讓受贈者感受社會溫暖，也讓愛延續。

    吳碧雲說，很感謝希望義工團協助重建家園，過去大家幫她，她也用自己能力回饋，先前有送義工團物資，這次因在家附近，帶著女兒一起來幫忙。

    雲林縣長張麗善今天也到場見證，她感謝希望義工團成員及義工們，犧牲自己的休假時間，遠道而來協助，從他們的身上也學到，很多事情要身體力行、實地查訪才知道民眾需求，政策怎麼做，這也是縣府今年積極推動雙B計畫，防餓部分長青食堂、實物銀行都可以解決，防寒安全住家方面也正在進行家訪中。

    台灣希望義工團來自全台各地約200人次義工，利用2個週末不到4天幫古坑陳姓村民蓋好新家，今天開心贈鑰入厝。（記者黃淑莉攝）

    台灣希望義工團來自全台各地約200人次義工，利用2個週末不到4天幫古坑陳姓村民蓋好新家，今天開心贈鑰入厝。（記者黃淑莉攝）

    台灣希望義工團來自全台各地約200人次義工，利用2個週末不到4天幫古坑陳姓村民蓋好新家，今天開心贈鑰入厝。（記者黃淑莉攝）

    台灣希望義工團來自全台各地約200人次義工，利用2個週末不到4天幫古坑陳姓村民蓋好新家，今天開心贈鑰入厝。（記者黃淑莉攝）

    吳碧雲（右）去年受台灣希望義工團協助，今年帶著女兒一起擔任義工，跟著希望義工團成員協助陳家蓋屋。（記者黃淑莉攝）

    吳碧雲（右）去年受台灣希望義工團協助，今年帶著女兒一起擔任義工，跟著希望義工團成員協助陳家蓋屋。（記者黃淑莉攝）

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