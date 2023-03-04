讀書免煩惱！ 雲林家扶這舉動讓人感動

雲林家扶中心今天頒發488萬助學金，幫助409名高中及大專心安心求學、勇敢追夢。（記者黃淑莉攝）

2023/03/04 13:05

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林家扶中心今天頒發488萬助學金，幫助409名高中及大專生能安心求學、勇敢追夢，高中每人6000元、大專生每人1萬5000元；另雲林家扶中心主委陳燦勳自掏腰包獎勵考上醫學系及五所國立頂大學生，每人每年6萬元，連續4年。

雲林家扶中心助學每年上、下學期各頒發一次，每次約需500萬元，雲林縣長張麗善、主委陳燦勳今天出席助學金頒發會場，特別感謝社會大眾捐助，讓孩子能安心求學，也看到家扶孩子在學業、藝能也學有專精，期盼社會大眾持續發揮愛心，讓弱勢孩子都能獲得很好的照顧，也期勉學生勇敢築夢。

現讀大學二年級的家扶扶助學生林柏宏透過自學，順利推甄上大學音樂系，今天他在助學金頒發會場中彈奏「再出發」，跟與會的學生們共勉，像歌詞所寫「再出發、再出發吧，你是阮ㄟ第一名…咱是勇敢的小飛俠…」。

陳燦勳也開心與大家分享今年高三的家扶學子有多人在大學學測表現優異，其中有一名楊姓學生考了56級分，應可如願錄取國立頂大。

雲林家扶中心主任廖志文說，除了中心提供助學金，針對考上醫學系及台大、清大、交大、成大及政大5所國立大學的孩子，陳主委個人還自掏腰包，提供每人每年6萬元獎助金，持續4年，讓孩子安心求學。

現讀大學二年級的家扶扶助學生林柏宏現場彈奏「再出發」。（記者黃淑莉攝）

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