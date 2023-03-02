光電廠基地回填廢土未清遭陳抗 養殖戶：耽心污染所養鰻魚

光電廠基地回填廢土未全部清理，養殖戶陳情抗議。（記者詹士弘攝）

2023/03/02 13:59

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣口湖鄉一光電廠二年前施工時，未依規定申請填土，違反區域計畫法，遭罰款9萬元，恢復原土地使用；在地養殖戶發現光電廠房下廢土並未清除，耽心污染水源，前往陳情抗議，並要求縣府要廠商暫停施工，提供廢土清運計劃；廠商則表示，檢調已鑽地取樣，土壤及水都沒有問題。

口湖一家光電廠在蚵寮設置基地，6筆土地未依規定申請填土，遭罰款9萬元，並要求清理廢土，恢復土地原本農牧或養殖使用，今天縣府農業處派員前往了解廢土清理狀況；雲林縣新港南養殖漁業生產區主委曾鴻胤等在地養殖戶認為，縣府要求6筆土地清理廢土，但5筆已有地上物，因「措施已完成」，居然只視查一地，養殖戶要求縣府不能放水，不要矇騙養殖戶，要求廠商停工，公開廢土清運計畫，並要求縣議會組專案小組調查，請口湖鄉公所在民眾疑慮未釐清前，絕不核發使照、建照。

曾鴻胤表示，光電廠填不知明的廢棄物，如造成漁塭污染，只要鰻魚被日本驗出不合格，馬上退貨，所以廠商廢土的清運計畫如果不公開，地方一定沒完沒了。

廠商安太能源代表表示，廢土事件是兩年前由地方向檢調檢舉，環保局與調查局也到現場開挖6個洞，經半年的化驗，不論是土壤或水都沒有重金屬或有毒物，都沒有問題，結果也回函給環保局，可禁得起考驗。他也表示，未來廠內也會養蝦、養魚、養鰻，帶動地方經濟發展。

廠商也強調，他們是違反區域計畫法，未依規定申請填土，是程序違法，但所回填的土是乾淨的。

針對縣府會勘只有6塊地中的一塊，其它有地上物的5塊，並未調查廢棄土如何清除；雲林縣府農業處表示，該案是民眾檢舉後縣府才介入，之前的狀況縣府並不清楚，目前就是現場是什麼狀況，就盡力去查，能補救多少，就盡量去做；有地上物的5塊土地，因有地上物，農業處管農地不管建物，只能要求對已損壞的農地盡量恢復，事後盡量彌補。

光電廠基地回填廢土未全部清理，養殖戶陳情抗議。（記者詹士弘攝）

魚塭回填的廢土再二週就可清理完畢，但後方已有建物的土地，養殖戶質疑地下的廢土未清。 （記者詹士弘攝）

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