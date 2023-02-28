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    紀念228 雲林綠營在虎尾三聖公廟辦追思會

    雲林民進黨紀念228，在虎尾三聖公廟外公園辦追思會。（記者詹士弘攝）

    雲林民進黨紀念228，在虎尾三聖公廟外公園辦追思會。（記者詹士弘攝）

    2023/02/28 13:54

    〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣民進黨各界紀念228，今天選在虎尾三聖公廟外公園辦追思會，包括立委蘇治芬、劉建國都前往三聖公廟向罹難者上香致敬；蘇治芬表示，促進轉型正義委員會於去年5月任務完成解散，但轉型正義到我們這一代做得還不夠，歷史還沒百分之百掀開。

    全台唯一祭祀228受難者的廟宇三姓公廟，後來改名「虎尾三聖公廟」，民進黨雲林縣黨部每年定期前往祭拜。

    蘇治芬在追思會中表示，228對一些人是很悲動的符號，但對另一些沒經歷過的人而言，並沒有感覺，不具時代力量，但對台灣民主動運而言，228代表多重意義，在歷史上留下很深的傷痕，這一代轉型正義做了多少？

    針對轉型正義，有學者提出中正紀念堂轉型為歷任總統圖書館，代表威權的蔣中正銅像退出校園，將轉型正義當教材放入國中小教科書，所以轉型正義事實上做的還不夠，國家歷史檔案還未百分之百掀開、解密，很多人心中的傷痕，並未因為大家的努力及民主的進步得到撫平。

    劉建國表示台灣民主自由的新興，是很多人遭受不公不義的壓迫、甚至犧牲生命，為公理正義奮鬥換來的，沒有真相，何來原諒？歷史絕不可忘，我們必須深切檢討，切莫重蹈覆轍；台灣民主目前這麼蓬勃發展可說是先人努力的成果，才能有這樣的民主自由。

    民進黨到虎尾三聖公廟向228罹難者上香追思。（記者詹士弘攝）

    民進黨到虎尾三聖公廟向228罹難者上香追思。（記者詹士弘攝）

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