雲林228事件追思紀念 張麗善：期許政府要傾聽民意

雲林縣各界今天在古坑228紀念公園舉行228事件追思紀念活動。（記者黃淑莉攝）

2023/02/28 13:12

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣政府、古坑鄉公所及雲林縣各界今天在古坑228紀念公園，舉辦228事件76週年紀念追思活動，縣長張麗善指出，歷史的傷痛不能遺忘，沒有這些先驅者何來現在的自由、民主及和平，也期許現在政府不要走回頭路，要傾聽民意。

今天追思會也邀請228事件受難者家屬出席，活動由鳳鳴齋國樂團演奏台灣本土經典歌謠揭幕，並由基督教長老教會嘉義中會副議長許順德牧師帶領與會人員為受難者祝禱，接著與會敲響和平鐘、施放象徵自由、和平的氣球。

張麗善表示，歷史的傷痛不能被遺忘，每年228紀念活動除悼念當年受難者，也希望家屬能走出陰霾，更重要的是化解仇恨、撫平歷史傷痛，希望共同生活在這片土地的人民，可以不分族群、不分你我，懷抱自由、寬容、愛台灣的信念，一起守護台灣彌足珍貴的和平，希望現在政府能記取教訓，不能過度傲慢，要傾聽民意。

許順德牧師強調，台灣已進入民主社會，不能走回頭路，要不分黨派，任何政府都要傾聽人民聲音、勤政愛民，讓後代子孫不要再遭受到有同樣不公平對待、傷害的歷史傷痕，這也是每年紀念228事件最大的意義。

雲林縣各界今天在古坑228紀念公園舉行228事件追思紀念活動。（記者黃淑莉攝）

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