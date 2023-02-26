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    首頁　>　雲林縣

    雲林垃圾堆置15萬噸 環保局︰持續協調增加焚化量

    外運焚化量少、零廢棄資源化系統（ZWS）處理的燃料棒後端去化量有限，多年來雲林垃圾堆置達15萬噸，有幾個鄉鎮市堆置都逾3萬噸。（記者黃淑莉攝）

    外運焚化量少、零廢棄資源化系統（ZWS）處理的燃料棒後端去化量有限，多年來雲林垃圾堆置達15萬噸，有幾個鄉鎮市堆置都逾3萬噸。（記者黃淑莉攝）

    2023/02/26 13:11

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕口湖鄉垃圾堆置7200噸，鄉長李龍飛日前對外喊出「誰能幫忙？」也讓雲林垃圾問題再引起關注，雲林縣環保局統計，全縣境內垃圾堆置量達15萬噸，甚至有好幾個鄉鎮市堆置量逾3萬噸。

    雲林縣每日垃圾量約300噸至320噸，目前只剩褒忠鄉、莿桐鄉的掩埋場還有掩埋空間，台西、麥寮由台塑六輕敦親睦鄰協助去化，因雲林沒有焚化廠，17個鄉鎮市都須外運去化。

    環保局指出，由於外縣市焚化爐去化量有限，近一年因各縣市焚化爐歲修，每天外運焚化量只有40多噸，另縣府引進零廢棄資源化系統（ZWS）處理，把垃圾製成燃料棒，每日可處理120噸垃圾，無法及時處理的暫置在垃圾場，多年來累計堆置15萬噸，其中有部分垃圾先打包，減少臭味等污染。

    環保局強調，雲林一年垃圾量約11萬6000噸，在縣府積極爭取外運去化量，增加ZWS處理量及落實垃圾分類等措施，近4年來已去化約36萬噸。

    環保局說，未來燃料棒的後端去化量增加，ZWS處理量可大幅增加，另縣府進口一輛自動化垃圾分選機，可先協助各地堆置的垃圾進行篩分、破碎，目前已在斗六垃圾場處理中，此外也會持續協調增加焚化量。

    紓緩堆置空間，環保署補助雲林縣府引進自動化垃圾分選機，進行垃圾篩分、破碎。（雲林縣環保局提供）

    紓緩堆置空間，環保署補助雲林縣府引進自動化垃圾分選機，進行垃圾篩分、破碎。（雲林縣環保局提供）

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