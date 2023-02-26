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    防治猴害！ 林務局、雲縣府推這件神器

    防治台灣獼猴危害農作，林務局、雲林縣府擴大補助架設電圍網。（雲林縣政府提供）

    防治台灣獼猴危害農作，林務局、雲林縣府擴大補助架設電圍網。（雲林縣政府提供）

    2023/02/26 10:45

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林山區台灣獼猴危害農作物事件頻傳，農民怨聲載道，為減輕農損，林務局、雲林縣政府擴大補助架設電圍網，最高可補助12萬6000多元，有意願農民可向農地所在公所、農會登記。

    雲林斗六、古坑及林內山區台灣獼猴危害農作情況嚴重，各種果樹、蔬菜無一不受害，果農說，台灣獼猴整群來作亂，不管有沒有成熟，摘了咬一口不好吃就丟棄，風災、雨災可報災害有救助，猴害求償無門。

    不只猴群破壞農作事件，這幾年平地也傳出落單台灣獼猴「擾民」情事，今年春節連假時四湖海清宮就有猴子侵入廟內搶走供桌上的水果，甚至還企圖搶奪小孩手中的食物，還有獼猴闖入校園企圖搶走學生手中提的早餐。

    雲林縣府農業處指出，目前台灣獼猴防治計畫主要以僱工驅趕、架設電圍網，補助對象以古坑、斗六及林內三鄉市，僱工驅趕由公所僱工在柑橘、竹筍等作物成熟期間在山區巡查施放沖天炮、巨竹炮方式驅趕，另有需要農民也可以到公所免費索取沖天炮驅工。

    架設電圍網則是在果園架設低壓電流電線籬，農業處長魏勝德表示，電圍籬成效不錯，加上古坑是國內咖啡重要栽培區，縣府向林務爭取列入，所以今年申請對象有柑橘類、檬果、水蜜桃、蔬菜、豆類、薯類、稻，還增加咖啡及鳳梨，補助金額改依農地面積大小換算，架設面積達2公頃以上者最高補助12萬6000元，比以往4萬5000元提高近3倍。

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