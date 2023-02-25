抓住櫻花季的尾巴 228連假上草嶺石壁賞花

草嶺石壁櫻花開約8成，228連假上山賞花正是時候。（記者詹士弘攝）

2023/02/25 12:41

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林草嶺櫻花季已近尾聲，石壁地區的櫻花全面綻放中，花開已達8成，228是開花季最後一個連假，上草嶺石壁賞花，正是時候。

雲林縣長張麗善表示，草嶺石壁大約種植1萬棵櫻花樹，分佈面積約18公頃，目前寒櫻、白花山櫻、山櫻花、八重櫻、富士櫻正盛開，另石壁沿線景點如九芎神木、石壁仙谷、蘇家農場、美人谷、雲嶺之丘等，連假期間櫻花盛開有機會達8成，歡迎民眾把握時機與櫻花留下美麗的合影。

工務處長汪令堯說明，為維持賞櫻品質及交通秩序，縣府於草嶺櫻花季賞櫻期2月1日至3月5日期間進行交通管制措施，連假期間，古坑鄉公所提供3條免費接駁路線：1、於草嶺第一停車場往返九芎神木，第一停車場去程發車時間為上午9:00~下午2:00，九芎神木回程發車時間為上午9:30~下午3:30；2、於草嶺第二停車場往返九芎神木，第二停車場去程發車時間為上午9:00~下午2:00，九芎神木回程發車時間為上午9:30~下午3:30；3、於九芎神木往返五元兩角，九芎神木去程發車時間為上午9:00~下午1:30，五元兩角回程發車時間為上午10:00~下午2:30，服務路線皆免費搭乘，鼓勵民眾多運用公共運具。

草嶺石壁櫻花開約8成，228連假上山賞花正是時候。（記者詹士弘攝）

草嶺石壁櫻花開約8成，228連假上山賞花正是時候。（記者詹士弘攝）

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