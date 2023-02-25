要蓋第二座養雞場！ 雲林大有村民抗爭「拒絕雞屎味污染」

雲林縣崙背鄉大有村民拒絕屎臭味，聚集抗議養雞場興建。（民眾提供）

2023/02/25 12:19

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕卜蜂企業在雲林縣崙背鄉大有村北側已有一座養雞場，近日計畫再於南側興建第二座，今天上午60多位村民手持白布條聚集抗爭，訴求拒絕雞屎味污染，除了要求縣府農業處取消核准其蓋雞舍，同時已蓋的雞舍更必須加裝空氣污染物防制裝置。

大有村抗議群眾60多人今天上午由李健偉、蔡旺興、黃才榮等人率領，手持抗議布條「捍衛大有、拒絕卜蜂」、「反對卜蜂危害大有」等白布條，前往卜蜂養雞場興建預定地抗爭，民眾聚集高呼「反對養雞場興建」等口號，並表示，不願再忍受撲鼻而來的臭屎味。

李健偉表示，大有村北側已有一座養雞場，距離村內人口密集區大約有1公里，每當北風吹起，農民下田農作都飽受雞舍惡臭撲鼻，要求縣府主管機關查核並要求其改善。

李健偉表示，卜蜂企業正計畫在大有村南側再興建第二座養雞場，新廠位於大有村南側，鄰近永安宮附近的住宅及農田的上風處，且距離村內更只有500多公尺，如任其建設，污染源必然擴大，且雞舍糞便容易產生臭味，羽毛也容易引發呼吸道過敏。

大有村民寫下陳情書，連署要求台灣卜蜂放棄建設雞舍，搬離人口居住區，請相關單位體恤村民的健康及農田環境，切勿核准卜蜂蓋新雞舍；縣府農業處畜產科長謝詠丞等人受理村民陳情，並表示針對業者興建雞舍都有相關規定，將進一步了解。

大有村民抗議養雞場興建，到廠區掛抗議白布條。（民眾提供）

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