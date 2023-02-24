不只薯條！斗南馬鈴薯節 逾1萬份料理「吃免驚」

斗南鎮是全國重要馬鈴薯產地，縣府、公所舉辦馬鈴薯節促銷、推廣國產馬鈴薯。（記者黃淑莉攝）

2023/02/24 14:44

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗南鎮馬鈴薯栽培面積居全國第二，斗南鎮公所將於3月4日舉辦馬鈴薯節活動，當天現場有11道馬鈴薯料理共1萬1000份讓民眾品嘗，雲林縣長張麗善、斗南鎮長沈暉勛邀請踴躍參加。

雲林縣府統計，雲林馬鈴薯種植面積約1200公頃，高居全國第一位，占全國產量43%，農民種植大都與國內食品大廠契作，做為馬鈴薯加工製品。

張麗善表示，雲林的馬鈴薯品質佳，也是養豬大縣、醬油故鄉，雲林良品「咖哩飯便當」在國內超商販售2年，每年賣出上億元，可見大家對雲林良品的品質肯定。

沈暉勛指出，斗南是馬鈴薯重要產區，因為大家對馬鈴薯料理不熟悉，只知道炸薯條，期盼透過馬鈴薯節讓大家知道馬鈴薯還可做很多料理，提高馬鈴薯銷售及價格。

沈暉勛說，3月4日馬鈴薯節在全佑老人長期照顧中心停車場舉行，當天活動有小畫家寫生、馬鈴薯創意料理品嘗、親子採馬鈴薯、農產品巾集等，其中馬鈴薯創意料理有11道，有馬鈴薯起司餅乾、馬鈴薯冰淇淋、馬鈴薯大阪燒、馬鈴薯蛋糕等，每道準備1000份，總計超過1萬份，歡迎大家踴躍參加。

斗南鎮公所說，想參加親子挖馬鈴薯民眾，當天要攜帶1、2月發票5張兌換體驗券，另要自備手套、小鏟子等工具。

馬鈴薯創意料理-馬鈴薯冰淇淋。（記者黃淑莉攝）

馬鈴薯大阪燒。（記者黃淑莉攝）

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