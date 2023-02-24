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    首頁　>　雲林縣

    工業區電纜連續遭竊 斗六警查獲竊盜集團逮3人

    電纜線竊盜集團利用凌晨2點至4點時開車到斗六工業區內竊剪電纜線。（民眾提供）

    電纜線竊盜集團利用凌晨2點至4點時開車到斗六工業區內竊剪電纜線。（民眾提供）

    2023/02/24 14:27

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗六警分局今天宣布偵破以倪姓犯嫌為首的電纜線竊盜集團，共逮捕3名犯嫌，警方表示，該集團今年1月起陸續在斗六、莿桐竊剪工業區等地的電纜線，初估竊取約700公尺長，不法所得約30萬元，訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

    據指出，近來銅價格漲價，每公斤180元，37歲倪嫌、34歲林嫌組成電纜線竊盜集團，在斗六、莿桐等地工業區竊剪電纜線，造成民生及工業用電困擾。

    斗六分局接獲報案組成專案小組偵辦，調閱路口監視器，鎖定一輛懸掛假車牌的轎車，每次車上搭載3、4人，在凌晨2點至4點間犯案。

    斗六分局副分局長黃仁男指出，該犯罪集團作案時都懸掛假車牌，專案小組調閱上百支路口監視器，比對各個案發現場出入車輛，終於找到懸掛正確車牌的犯案車輛，進而鎖定犯嫌身分及藏匿處。

    本月22日凌晨5點多持雲林地檢署搜索票，前往嘉義市一家汽車旅館逮人，現場逮捕倪嫌、林嫌及28歲顏姓女子，並在屋內查獲安非他命、咖啡包及贓款1萬9000多元，移送雲林地檢署複訊，倪嫌、林嫌聲押獲准。

    台電雲林區處維護經理孫繼祖表示，竊嫌是利用今年春節連假工業區沒有上班犯案，接獲廠商通報電纜遭竊剪，即派員到現場復舊，另為防範電纜線遭竊剪，手孔蓋旁邊加強點焊，讓竊嫌不易打開，也呼籲民眾有發現可疑人士可通報相關單位。

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    斗六警分局破獲電纜線竊盜集團逮捕3名犯嫌。（記者黃淑莉翻攝）

    斗六警分局破獲電纜線竊盜集團逮捕3名犯嫌。（記者黃淑莉翻攝）

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