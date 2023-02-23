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    當彼此後盾 虎尾高中學生拚出學測佳績

    2023大學學測作績出爐，虎尾高中學生表現亮眼。（記者黃淑莉攝）

    2023大學學測作績出爐，虎尾高中學生表現亮眼。（記者黃淑莉攝）

    2023/02/23 13:25

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕2023大學學測成績今天出爐，雲林虎尾高中表現優異，有3人4科59級分，4人58級分，50級分以上有31人，虎尾高中校長陳惠珍說，這群學生沈穩、內斂、自律，疫情嚴峻在家遠距教學時組成讀書會，彼此督促、共學，遇有沮喪、挫折時又相互訴苦、鼓勵，拚出好成績。

    59級分有盧泓達、陳政年、吳孟勳，盧泓達說，他讀書在學校喜歡與同學、老師互相切磋，回家後會專注複習，作息沒有固定，被同學笑是「最亂作息」，累了就先睡覺，但在睡覺時不關燈，醒來時才不會賴床。

    陳政年則是按照自己的規劃讀書，有問題會先搞清楚，問同學、老師或是自己上網，他的志向是電機系。

    吳孟勳從小讀書名列前茅，他不諱言說，國中學測前沒有很認真在課業上，直到會考前被老師刺激後才發奮圖強，進入虎高找到明確志向才真正用功，很感謝班導、同學陪伴及鼓勵。

    考58級的蕭品逸會先規劃好一週的行事曆，按部就班落實。

    社會組的王翊丞考出58級分，原本想唸法律，去年參加大學的財經相關課程，對財經研究很有興趣，想朝財經專研。

    英語高手尹少宏英文考滿級分，在校都是全英文閱讀、口說，他也分享學英文，除學校的文法外，要多看英文文章、小說，還有聽英語廣播等。

    陳惠珍表示，她期勉學生同儕要相互扶持、鼓勵，這屆學生的高中生活期間遇到多波國內疫情嚴峻時期，面對疫情、課業等壓力，他們共組讀書會，在線上彼此鼓勵，遇到挫折一起想辦法克服，還有他們懂得時間管理，尤其是班導師周明鴻即使遠距教學期間，也在線上陪同學生自修。

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