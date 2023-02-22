今年將是第20年 虎尾福安宮「糖廠媽」公告4月徒步回娘家

虎尾福安宮「糖廠媽」公告四月徒步回娘家彰化縣鹿港鎮新祖宮。（記者詹士弘攝）

2023/02/22 13:44

〔記者詹士弘／雲林報導〕虎尾福安宮「糖廠媽」今天公告，4月7、8、9日將辦理二夜三天往鹿港謁祖祈福，將以徒步方式前往彰化縣鹿港鎮新祖宮，往來距離約一百公里，這也是糖廠媽第20週年的行脚活動，呼籲信眾踴躍參加，

福安宮主委王明崑表示，「福安宮」主祀「湄洲天上聖母」，因廟宇鄰近糖廠，信徒暱稱「糖廠媽」，於1955年間由彰化縣鹿港鎮新祖宮分靈供奉。廟方自2003年起每年農曆三月就辦理「百里行腳」，徒步返回祖廟進香，為地方宗教界盛事，今年適逢滿20週年，特別感謝全國各地的宮廟及信徒熱情支持。

王明崑指出，「糖廠媽」為展現媽祖鼎盛香火，並祈求神威顯赫，保佑台灣風調雨順國泰民安，近年3度舉辦「祈行千里 賜福寶島」活動，第一年是2018年，以13天時間搭車環島，第2次是隔年的2019年，信眾再以22天走完全台，是台灣媽祖繞境活動壯舉；之後二年因碰上疫情，活動暫停，去年疫情趨緩，「糖廠 媽」為疫情後的台灣祈福，10月14日至111年10月28日共15天以單車環島，終於完成三載圓科活動，讓整個系列活動可以圓滿結束。

今年的「百里行腳」回娘家活動，「祈行千里 賜福寶島」贊助單位，將提供3輛全新紀念車電動腳踏車提供給參加今年癸卯年二夜三天全程的工作人員和參加報名進香的香燈腳摸彩，感謝他們陪同媽祖，彰顯媽祖神恩，屆時歡迎大家踴躍支持今年即將舉辦的百里行腳活動，浩浩蕩蕩陪同「糖廠媽」回娘家。

虎尾福安宮「糖廠媽」公告四月徒步回娘家彰化縣鹿港鎮新祖宮。（記者詹士弘攝）

全新腳踏車紀念車三輛 ，將提供參加進香活動的香燈腳摸獎。（記者詹士弘攝）

老縣長張榮味也參加「糖廠媽」公告回娘家儀式。（記者詹士弘攝）

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