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    首頁　>　雲林縣

    虎尾公安路立體停車場工程進度逾4成 預計9月完工

    公安路立體停車場工程進度逾4成，預計9月可完工。（雲林縣政府提供）

    公安路立體停車場工程進度逾4成，預計9月可完工。（雲林縣政府提供）

    2023/02/22 10:55

    〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣虎尾鎮公安路立體停車場去年3月開工，目前工程進度已超過4成，較預期快一點點，可望在今年9月完工，雲林縣長張麗善今天前往會勘工程進度，強調縣府團隊近年來致力於提升公共工程環境，簡化相關行政程序，避免撥付款項延宕，就是希望吸引優質廠商投入，未來公安路立體停車場新建工程也會參加國家級比賽，希望能打造優質的嶄新地標。

    張麗善說，公安路立體停車場預計在今年9月完工，除提供停車外，1、2樓可作商業使用，縣府已於元月已完成OT招商，由日月亭公司取得後續營運權利，業務單位已積極召開整合會議，在工程施工期間，及早釐清後續使用上的需求，以利提早營運，日月亭也承諾將慎選參與業者，打造適合的營運特色。

    公安路立體停車場是地上6層、地下1層的立體停車場，完成後可提供296席汽車停車位及30席機車停車位，其中1、2樓為商業空間，在去年獲得國家卓越建設獎最佳規劃設計類金質獎。工程總經費達6.33億，其中1.2億由中央補助，其餘縣府自籌。

    停車場目前開始施工上部工程，實際進度已達40%，工程上部採鋼結構型式，需要吊裝，工區受限，經動線模擬研議，採用分區吊裝方式進行，避免吊裝風險；雲林縣府表示，施工現場安全衛生規劃縝密，也帶動良好的施工品質，預計參加今年國家級金安獎及金質獎的評比。

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