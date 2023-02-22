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    首頁　>　雲林縣

    麥寮首家公設民營托嬰中心揭牌 可收30名嬰幼兒

    麥寮第一所公設民營托嬰中心揭牌，可收30名嬰幼兒。（記者詹士弘攝）

    麥寮第一所公設民營托嬰中心揭牌，可收30名嬰幼兒。（記者詹士弘攝）

    2023/02/22 10:57

    〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣麥寮鄉第一所公設民營托嬰中心，今天在崙後社區活動中心揭牌，由中華民國文教產業發展暨補習服務品保協會經營管理，可收30名嬰幼兒，目前已有19名幼兒進駐，月費9000元，政府補助5500元。

    副縣長謝淑亞表示，雲林縣0至2歲嬰幼兒人數約有1萬1千人，為建立「以兒童為重、以家庭為中心、以社區為基礎」的友善育兒環境，縣府已在北港鎮、虎尾鎮、西螺鎮及古坑開辦公共化托嬰中心，麥寮鄉是雲林少數人口成長的鄉鎮，每年新生兒約500人，為父母減輕負擔，縣府也設置麥寮公設民營托嬰中心，這是麥寮鄉第1間托嬰中心，未來還會在市中心找適合地點增設托嬰中心。

    麥寮公設民營托嬰中心月費9000元，家長可向政府申請5500元補助，每名幼保育員最多可照顧5名嬰幼兒，中心最多可收30名嬰幼兒，目前因保育員只有5人，所以可收25人，已有19名小朋友接受照顧，縣府希望藉由優質托育照顧品質及平價化托育環境，讓年輕父母可以將幼兒放心托顧於托嬰中心，讓家長放心回歸職場，增加家庭收入，減輕照顧負擔。

    社會處長林文志表示，雲林縣重視社會福利，不僅提高生育津貼，也打造友善育兒環境，托嬰中心委由中華民國文教產業發展暨補習服務品保協會營運，為專業團隊，聘請合格托育人員，提供幼兒完善的照顧，有需求的民眾撥打專線洽詢0966-063199。

    麥寮第一所公設民營托嬰中心空間大，環境舒適。（記者詹士弘攝）

    麥寮第一所公設民營托嬰中心空間大，環境舒適。（記者詹士弘攝）

    麥寮第一所公設民營托嬰中心空間大，環境舒適。（記者詹士弘攝）

    麥寮第一所公設民營托嬰中心空間大，環境舒適。（記者詹士弘攝）

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