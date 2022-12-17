H5N1禽流感首入侵肉鵝場 全台累積達6禽場受害

嘉義縣嘉畜疾病防治所全面啟動冬季家禽流行性感冒監測，透過主動篩檢篩出嘉義東石的1鴨場與1鵝場確診H5N1禽流感。（資料照，嘉義縣嘉畜疾病防治所提供）

2022/12/17 21:24

〔記者楊媛婷／台北報導〕全球H5N1高病原性禽流感嚴重，我國自11月在宜蘭種鴨場發現首起案例，又陸續有台南官田、高雄路竹的肉鴨場確診，農委會防檢局今（17日）公布，經主動監測，發現嘉義東石的1番鴨場與1肉鵝場都確診H5N1亞型（b分支）高病原性禽流感（HPAI），該肉鵝場是今年H5N1禽流感疫情的首座鵝場染疫，國內H5N1案例的養禽場已累計有6場。

防檢局表示，新增確診H5N1的嘉義東石鴨場與鵝場，依標準作業程序，嘉義縣家畜疾病防治所執行正番鴨4621隻（107日齡）及肉鵝1066隻（37日齡）之撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。

防檢局表示，今年度迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計34例（陸禽22場、鴨9場、鵝3場），其中為H5N1的禽流感案場則有6場（鴨場5場，鵝場1場），另外還有野鳥檢出H5N1案例3件。

防檢局說明，此波全球H5N1亞型HPAI疫情十分嚴峻，我國候鳥路徑上游國家（韓國與日本）今年10月起再次發生HPAI疫情，其中韓國從10月17日迄今，已有46禽場確診H5N1亞型HPAI（b分支），日本則從10月28日迄今已有46禽場確診H5N1亞型HPAI（均為b分支），防檢局表示，台灣目前進入候鳥來台度冬主要季節，透過候鳥遷徙將新興禽流感病毒傳入我國禽場風險升高。

防檢局指出，目前已展開台灣全部禽場的普篩，今日新增確診嘉義東石的2場H5N1亞型HPAI案例水禽場，為執行雲林縣水林鄉案例場周邊監測所發現，動物防疫機關全力防堵該病毒進入陸禽的養雞場，至於嘉義東石的疫情是否為雲林案例場的擴大？防檢局表示，還要由家衛所進一步分析相關案例場病毒基因的關聯性。

今日鋒面通過及寒流南下，各地氣溫明顯下降，明日受寒流影響，各地天氣非常寒冷，防檢局表示，寒流易造成家禽高度緊迫及疾病發生，也會提高禽流感傳播風險，請養禽業者加強防範，並務必自主加強禽舍防鳥設施，避免家禽與候鳥接觸。

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