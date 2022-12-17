國產「台中一號」黃豆質優省工產量高 轉作每公頃獎勵6萬

農委會今天與雲林弘陽食品公司共同發表新品種黃豆「台中一號」，蛋白質含量達40%，且低脂肪，很適合做加工原料。（記者黃淑莉攝）

2022/12/17 15:06

〔記者黃淑莉／雲林報導〕農委會與雲林弘陽食品公司今天共同發表以台灣研發的「台中一號」新品種黃豆製成的植物肉，弘陽董事長謝奇峯指出，「台中一號」蛋白質含量高，種植省時省工省成本，目前契作30多公頃，目標是1000公頃，穩定農民收益且開心務農。

農委會台中農業改良場場長李紅曦表示，「台中一號」黃豆是台中農改場育成，蛋白質含量高達40%，且豐產一公頃產量可達2.5公噸，病蟲害抗性高，生長旺盛好管理，達到省工、省肥、省農藥，還可以機械採收，又名「九月豆」即適合在二期作種植，很適合台中、彰化及南投及雲林種植，生長期100多天，今年7月技轉3家廠商，弘陽食品是其中一家。

農糧署中區分署副分署長洪宏毅表示，台灣水稻種植過量，農委會鼓勵農田轉作雜糧，弘陽公司成立集團大豆產區，與農民契作、導入產銷履歷驗證，業者收購後生產大豆多元加工品，不僅提供消費者優質產品，且穩定農民收益，農民轉作大豆每期每公頃有6萬元獎勵金，還有收成後賣豆子的收入。

雲林縣長張麗善出席見證並指出，雲林是台灣重要糧倉，在糧食安全上扮演很重要角色，肯定及支持弘陽食品以契作方式穩定生產，提供農民更好收入，達到聯合國永續發展目標SDGs目標。

謝奇峯說，過去原料主要仰賴進口，這幾年疫情造成原料短缺，決心原料也自己生產，因此與農民契作黃豆，目前弘陽生產的植物肉目前國內銷售占4成、6成是外銷，植物肉還有很大潛力，目前契作30多公頃，明年約有1、200公頃，目標是逾1000公頃，有興趣農民都歡迎加入。

農委會今天與雲林弘陽食品公司共同發表新品種黃豆「台中一號」，蛋白質含量達40%，且低脂肪，很適合做加工原料，弘陽食品並展示以黃豆做成植物肉的各式產品。（記者黃淑莉攝）

農委會今天與雲林弘陽食品公司共同發表新品種黃豆「台中一號」，蛋白質含量達40%，且低脂肪，很適合做加工原料。（記者黃淑莉攝）

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