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    首場徒步拜票從建國里出發 劉建國︰打造虎尾成為醫療、文創小鎮

    民進黨雲林縣長候選人劉建國今天與同黨多位候選人，從虎尾建國里出發展開徒步掃街拜票。（記者黃淑莉攝）

    民進黨雲林縣長候選人劉建國今天與同黨多位候選人，從虎尾建國里出發展開徒步掃街拜票。（記者黃淑莉攝）

    2022/10/17 18:50

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕距離投票日只剩30多天，各候選人全力衝刺，民進黨雲林縣長候選人劉建國首場徒步拜票，今天下午從虎尾建國里出發，劉建國指出，未來將努力打造虎尾成為醫療照護重鎮及鐵道、文創觀光小鎮。

    劉建國今天下午5點與同黨虎尾鎮長候選人黃清財、雲林縣議員候選人林文彬、蔡秋敏、林武正及虎尾鎮民代表候選人李素娥、曾偉珉等人在建國里進行徒步掃街拜票，沿途許多支持者加油、打氣，也有民眾高喊「凍蒜」。

    劉建國指出，他從政之路是靠雙腳走出來的，用心服務爭取建設聽取基層聲音，今天從虎尾「建國」里出發，除名字有特別意義外，也要向虎尾鎮民報告，他爭取台大雲林分院虎尾院區二期擴建，今年8月已獲行政院長蘇貞昌承諾，經費從65億元增加到111億元。

    另全國首座「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」也在8月15日在虎尾動土，2年內必須完工，目前已有專家學者進駐在虎尾鋤禾館，很多事情已跨出第一步，未來若能順利入主雲林縣府可以馬上與中心對接，打造虎尾成為醫療照護重鎮。

    劉建國進一步說，虎尾被交通部評選為經典小鎮，且有高鐵站、國道1號道路是進入雲林的門戶，虎尾有實力打造成國際觀光小鎮，並重現五分車綠廊道、活化農博公園，整合觀光接駁巴士路線，若他與黃清財都當選，絕對會讓虎尾不一樣，打造幸福虎尾。

    民進黨雲林縣長候選人劉建國今天與同黨多位候選人，從虎尾建國里出發展開徒步掃街拜票。（記者黃淑莉攝）

    民進黨雲林縣長候選人劉建國今天與同黨多位候選人，從虎尾建國里出發展開徒步掃街拜票。（記者黃淑莉攝）

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