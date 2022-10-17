921危樓祥瑞大樓原址改建斗六警分局 耗資3.5億今動土

921危樓祥瑞大樓原址改建斗六警分局，耗資3.5億元。（記者詹士弘攝）

2022/10/17 12:41

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六921危樓祥瑞大樓拆除後，土地終於活化再利用，今天動土興建警察局斗六分局大樓，將耗資3.5億元，為下地1層，地上7層的建築，工期568工作天，預定於2025年1月完工，工程期間斗六分局仍於原處持續為民服務、維護治安及交通等工作

祥瑞大樓於921地震後變成危樓，雖然無人傷亡，但建物無法維修，加上產權複雜，閒置荒廢長達18年多，甚至成為地區環境衛生及公共治安死角，又斗六分局廳舍建物老舊空間狹窄，屋齡超過70年，無法配合現代警政業務需求增設新式設備，員警執勤及辦公空間嚴重不足，為配合改善地方發展，縣府規劃該處為斗六分局新廳舍之建築基地，由縣警局辦理用地取得並於2018年底完成拆除作業，2019年後暫時作為開放式公園供民眾使用。

斗六警分局新建預算原本約2億元，但因近年營建成本高漲，預算不足，雲林縣府籌編增加1億6130萬元挹注工程，總經費達3億5130萬元辦理興建，終於在今天動土，預計2025年元月可以完工。

警察局長李謀旺表示，新建分局廳舍總樓板面積共6544平方公尺（約1980坪）、地上7樓、地下1樓，並於1樓規劃約5公尺寬之綠化親民廊道空間供民眾休憩，屆時新式的現代化辦公廳舍，不僅強化員警出勤機動性，有效提升行政效率與服務品質，亦可提供民眾寬敞舒適的洽公環境。

921危樓祥瑞大樓原址改建斗六警分局，耗資3.5億元。（記者詹士弘翻攝）

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