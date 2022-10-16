謠言終結站》為讓美豬進口大殺母豬？ 查核中心：虛構捏造

網傳「雲林養殖場一些業者，這些養殖業者們在看到自己飼養的母豬，不論有孕沒孕都被強迫屠宰，政府還責令環保局依污染法規定，只要還留有母豬的農戶就開罰」？經查證為錯誤消息。（資料照）

2022/10/16 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕近日社群平台流傳一訊息稱「雲林養殖場一些業者，這些養殖業者們在看到自己飼養的母豬，不論有孕沒孕都被強迫屠宰，政府還責令環保局依污染法規定，只要還留有母豬的農戶就開罰」？」查核中心表示此為虛構捏造資訊，傳言為錯誤訊息。

「TFC台灣事實查核中心」14日發布事實查核報告 指出，社群平台臉書流傳一訊息稱「轉貼文～豬農心中的痛～前兩星期，全台灣的母豬遭逢全面大屠殺，無論是有生孕的、沒生孕的，全部逃不了屠宰命運。一切操作的目的就是為了要讓美國豬順利進入台灣銷售。先把台灣的母豬屠宰完畢，明年豬隻就會不足，從而強迫台灣人吃美國豬。這消息來源自 雲林養殖場一些業者，這些養殖業者們在看到自己飼養的母豬，不論有孕沒孕都被強迫屠宰，政府還責令環保局依汚染法規定，只要還留有母豬的農戶就開罰，3萬以上。政府如此措施，迫使豬農們只得把母豬宰殺。根據豬農所說：全台灣母豬被屠殺的已超過2500頭之多, 到了明年全台灣就沒有小豬，更沒有豬肉可賣，屆時就只有美豬了。到時候政府可能再找其它借口如豬瘟、口蹄疫, 斬殺台灣豬兒，欺騙民衆。台灣人你能忍受嗎！」

查核中心採訪相關人士，雲林縣環保局表示，完全沒有聽過「要屠宰母豬」的訊息，也沒有接受過政府的指令。且傳言提到「依污染法」開罰，事實上，與畜牧污染監測相關的法條中，有畜牧法、動物傳染病防治條例、水污染防制法等，沒有一條法規叫「污染法」，且這些法條中也沒有提到「要對留有母豬的農戶開罰3萬」的內容。傳言純是捏造。

另外，農委會畜牧處副處長江文全表示，種母豬的屠宰必須在指定的屠宰場執行，不能自己亂殺，而最近幾個月的母豬屠宰數量變化均正常，沒有異常增加，並沒有傳言說的狀況。而且農委會每半年都會進行養豬頭數調查，並將數據公布在農委會統計網，最近一期（今年5月）的調查中，種母豬的數量並沒有異常，而目前即將展開新一期的調查，將會在11月公布。此外，從肉豬生產量來講，整體也是相對平穩，也就是說，不管是種母豬的數量或是肉豬的數量，都沒有異常減少，不必擔心明年的豬肉供應。

綜合以上，雲林縣養豬協會、雲林縣環保局、農委會畜牧處副處長江文全均表示，沒有傳言宣稱「母豬被迫屠宰」的狀況；雲林縣環保局也指出，傳言提到的污染法並不存在，傳言為虛構捏造的「錯誤」訊息。

網傳「雲林養殖場一些業者，這些養殖業者們在看到自己飼養的母豬，不論有孕沒孕都被強迫屠宰，政府還責令環保局依污染法規定，只要還留有母豬的農戶就開罰」？經查證為錯誤消息。（圖取自台灣事實查核中心）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法