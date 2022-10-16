弱勢學童的另一個家 「牙聯健雲學園」11年服務3000人

牙聯健雲學園今天舉辦成果發表會，與會貴賓與學園一起向社會各界比出大大愛心，盼愛心能延續且傳遞到各地。（記者黃淑莉攝）

2022/10/16 16:34

〔記者黃淑莉／雲林報導〕「牙聯健雲學園」今天在台西舉行成果發表會，全縣11個班的孩子都與會展現在學園中學到的才藝，當年極力爭取資源促成學園開辦，立委劉建國也出席感謝各界關心、支持及志工、學校老師的協助，更期勉學童努力做好準備，等待機會改變自己的人生與環境。

開辦牙聯健雲學園的雲林縣鄉土發展協會理事長王秀艷表示，雲林縣內隔代、單親及外配家庭比例高，很多家庭經濟不好，家長忙於生計，無法讓孩子上補習班，課後常常在街頭閒晃，課業無人照顧，進而逃學、翹家衍生許多問題。

王秀艷說，劉建國委員也發現這個問題，積極爭取中華民國牙醫師公會全國聯合會、藥師全國聯合會與雲林牙醫師公會、雲林縣藥師公會及協會的協助，開辦免費課後安親，「牙聯健雲學園」就是劉委員命名。

王秀艷指出，學園提供課後輔導、才藝、閱讀及品德教育，還提供晚餐與點心，學童完成家課、吃飽飯，回家後只要洗澡、睡覺，家長也不用擔心孩子晚餐及課業，第一年5班，現有11班，其中有2班國中。

今天與會的學童準備了感謝卡，謝謝各界關心及支持，一位已畢業的女學生說，學園像是她的另一個家，可以做功課、有人陪伴，還有熱騰騰的晚餐吃。

劉建國表示，11年有3000名學生畢業，孩子參加學園後，課業穩定、學習效率佳、有禮貌，今天看到孩子眼神充滿自信，讓他很感動，謝謝各界的協助及志工、愛心媽媽及學校老師的愛心，也期勉孩子不論遇到什麼挑戰或挫折，都不可忘記自己的初衷，勇敢努力向前，等待機會就有足夠力量展翅飛翔。

雲林縣鄉土發展協會理事長王秀艷頒發感謝牌，感謝立委劉建國10多年來協助牙聯健雲學園找尋相關資源及支持。（記者黃淑莉攝）

立委劉建國今天出席牙聯健雲學園成果發表會，期勉學童持續努力學習，等待機會就有足夠的力量展翅飛翔。（記者黃淑莉攝）

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