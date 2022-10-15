延宕10年 「北港轉運站」年底動起來

北港台汽客運總站閒置25年，地方期盼重新開發成為北港新都心，與朝天宮舊都心，雙核心一起帶動地方發展。（記者黃淑莉攝）

2022/10/15 16:56

〔記者黃淑莉／雲林報導〕活化北港舊台汽客運總站，國有財產署確定獨立開發，設計規劃團隊年底產出，地方則期待「北港轉運站」能融入青年核心區域的發展概念，連結北港糖廠、滯洪池及未來的北港農業創新加值園區、北港特一號道路，成為北港新都心，與朝天宮舊都心雙核心帶動北港發展。

北港舊台汽客運總站位在北港大同路、華勝路及華南路3條重要道路路口，1997年閒置至今，土地大部分為國產署所有，有少部分為縣有地。

縣府在2012年即提出「北港轉運站規劃設計」，遲遲沒下文，2019年縣府改提出「北港轉運站BOT案」，今年5月國產署發函指不與縣府合作將獨立開發。

立委蘇治芬、縣議員蔡岳儒、蔡孟真及民進黨雲林縣長候選人劉建國、北港鎮長張勝智等人今天共同召開記者會，希望北港轉運站能早日活化完成，成為北港新都心與朝天宮舊都心，雙核心一起帶動北港發展。

蘇治芬指出，北港轉運站是她母親當省議員所爭取的建設，但已不符合現在的需要，希望未來可以開創北港雙核心，原來的朝天宮、中山路老街歷史街區外，發展休閒、商業、青創為主的新核心。

蔡岳儒、蔡孟真說，疫情後北港宗教觀光模式在改變中，要思索如何把香客變遊客的新經濟，期待北港轉運站能運轉北港。

劉建國以自己10多年前協助西螺轉運站的經驗，指北港轉運站國產署土地占比80%左右，在土地的規劃上一定有自己的想法，地方政府要有能力、要有規劃、要可以說服國產署，才有辦法爭取到主導權。

劉建國強調，未來北港發展北港轉運站扮演重要位置，若他與張勝智都能當選，入主縣府及鎮公所，一定會同心協力、展現智慧，拿出最佳的規劃能力，讓北港轉運站立即到位。

北港台汽客運總站閒置25年，地方期盼重新開發成為北港新都心，與朝天宮舊都心，雙核心一起帶動地方發展。（記者黃淑莉攝）

民進黨雲林縣長候選人劉建國強調，若他及同黨鎮長候選人張勝智、2位縣議員都能當選，將在同心協力，讓北港轉運站立即到位。（記者黃淑莉攝）

立委蘇治芬表示，北港轉運站年底會產出規劃設計團隊，她會在立法院督促國產署設計要聽取地方意見。（記者黃淑莉攝）

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