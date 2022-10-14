萬尊神像齊聚雲林馬鳴山 全為了這件事

萬尊神像齊聚馬鳴山鎮安宮參加「馬鳴山五年大科儀」三朝清醮。（記者黃淑莉攝）

2022/10/14 15:53

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國家重要民俗「馬鳴山五年大科儀」系列活動進入高潮，來自全台各地萬尊神像齊聚在鎮安宮，主委章金樹邀請大家來馬鳴山參拜，感受五年大科各項儀式。

雲林褒忠鄉馬鳴山鎮安宮是全台五年千歲開基祖廟，主祀「五年王爺」實際是有12尊王爺，因5年才舉行一次大的祭典，因此稱「五年千歲」。

章金樹表示，每逢寅、午、戌年即為「五年到」、「五年大科」，廟方舉辦啟建祈安三朝清醮，酬謝天地、感恩眾神的庇佑，儀式內容有各香庄請王、進香、水邊迎送王、三朝清醮等，五年大科在2019年8月獲文化部指定為國家重要民俗，參與村落北起彰化、南到台南，共計有500個上聚落。

章金樹說，五年大科三朝清醮的其中一特色，就是邀請眾神佛齊聚參與醮典，除分靈廟宇及香庄眾神外，全台各地宮廟也會迎請神明到鎮安宮， 目前廟內已有數千尊，預計在月底應達萬尊，十分壯觀。

鎮安宮表示，五年大科最為盛大的儀式是農曆10月最後3天（10月21、22、23日）三朝祈安清醮，除了褒忠、東勢居民參與之外，最後一日部份香庄也會在其聚落進行犒軍與贊普等儀式，為五年大科畫下完美句點。

章金樹強調，為深化信眾與學童對五年千歲文化的認識，廟方特別出版「五年千歲文化資產教材」，並推廣台灣重要民俗文化資產。

雲林褒忠鎮安宮「馬鳴山五年大科儀」系列活動展開。（記者黃淑莉攝）

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