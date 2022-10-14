幫付2萬元靈堂棚架費 麥寮鄉代參選人涉賄100萬交保

雲林地檢署偵辦麥寮鄉代韓姓參選人涉嫌現金賄選，訊後韓姓參選人以100萬元交保候傳。（資料照，記者黃淑莉攝）

2022/10/14 11:34

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林又傳出現金賄選，麥寮鄉民代表韓姓參選人涉嫌幫喪家支付靈堂棚架費2萬多元，並多次向喪家的親友請託支持，雲林地檢署傳喚、約談韓姓參選人及相關證人共7人到案，訊後韓姓參選人以100萬交保候傳，其他人請回。

雲林地檢署日前接獲檢舉，指韓姓麥寮鄉代參選人涉賄選，檢察官蔡少勳指揮台中市調查處、雲林縣調查站、台西警分局偵辦，10月13日發動搜索，並傳喚、約談韓等7人。

雲林地檢署表示，韓姓參選人知道轄區選民段女的先生在8月過世，趁前往靈堂捻香時，向段女表示願支付靈堂棚架、花壇費用共2萬多元，段女知道韓要參選鄉代，他應允支付的款項是用以約定其投票權為一定行使的賄選對價，仍當場同意由韓嫌支付。

雲林地檢署指出，韓嫌在8月底、9月初多次前往靈堂致意時，多次向段女與其他親友請託支持，且如約支付2萬多元給棚架業者。

雲林地檢署說，截至今天共查獲3件涉嫌現金賄選案，2名是鄉代參選人、1名村長參選人，另還有2件禮品賄選，分別是送糕餅、香腸。

雲林地檢署強調，地檢署與警、調、政風等單位正積極致力在選舉查察工作，全力杜絕金錢、暴力及各種不法手段介入選舉，呼籲參選人及支持者應秉持公開、公正、公平原則投入選舉，不買票、不賣票，並提醒民眾踴躍檢舉不法，截至上週已接獲84件疑似賄選案件，目前都由檢察官偵辦中。

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