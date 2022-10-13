猛！真的是農夫！ 全台首本「猛男農民」曆搶先曝光

「猛農民曆」目前仍在拍攝製作中，照片在網路曝光引起關注及討論。（圖由「有朝一日．西螺小農」提供）（記者黃淑莉攝）

2022/10/13 18:23

〔記者黃淑莉／雲林報導〕別懷疑，他們真的都是農夫！雲林縣「有朝一日．西螺小農」文創平台推出全台第一本「猛」農民曆，找來6位青農拍攝，展現精實健美的身材，照片搶先在粉專曝光，已引起討論。

「有朝一日．西螺小農」文創平台創辦人吳佩儒指出，她是漫畫家，因為工作結識許多插畫家，後來合開設公司，婚後來雲林，先生務農，她思索如何以不同方式來行銷展現農業面貌，曾拍過影片、畫過繪本、漫畫，今年還想推出劇場。

吳佩儒說，過去看到外縣市出版消防猛男，今年初開始發想應該也可以拍攝猛農月曆，剛開始擔心被外界說是物化農民，內心很掙扎，但因過去從事文創與設計工作，所以想要「行銷農業」，且在每位猛男農夫的照片旁邊都有介紹農友的故事、農產品等，透過陽光、正向讓這本年曆有更多的意義。

吳佩儒表示，確定要執行後，8月在網路公開甄選招募，開出條件沒有年齡限制，但須是農民，且身體要有線條，結果有10多位農民報名，經過篩選選出6位年齡在26至32歲。

吳佩儒指出，雲林元長、莿桐，彰化、宜蘭、新竹及屏東，他們分別種植蔬菜、稻米、多肉植物、花卉，上週早鳥預購200本秒殺，昨天第二波反應也不錯預購約200本。

「猛農民曆」目前仍在拍攝製作中，照片在網路曝光引起關注及討論。（圖由「有朝一日．西螺小農」提供）

猛農民曆目前仍在拍攝製作中，照片在網路曝光引起關注及討論。（圖由「有朝一日．西螺小農」提供）

「猛農民曆」目前仍在拍攝製作中，照片在網路曝光引起關注及討論。（圖由「有朝一日．西螺小農」提供）

「猛農民曆」目前仍在拍攝製作中，照片在網路曝光引起關注及討論。（圖由「有朝一日．西螺小農」提供）

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