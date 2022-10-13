為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　雲林縣

    水井抽不出水 雲林百公頃農田「乾」焦急

    地下水井故障，斗南百公頃農地無法可灌溉，有許多農民只好休耕。（記者黃淑莉攝）

    地下水井故障，斗南百公頃農地無法可灌溉，有許多農民只好休耕。（記者黃淑莉攝）

    2022/10/13 17:33

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕供應斗南田頭、新庄上百公頃農田水源的地下水井抽不出水，無水可灌溉恐要休耕，農民急得如熱鍋上的螞蟻，向縣議員蔡東富、斗南鎮長沈暉勛陳情，農田水利署雲林管理處表示，新水井要到明年底才能啟用，施工期間將調配後庄埤地面水應急。

    陳情農民指著休耕的農田說，這片主要是種植水稻，因為沒有水可灌溉只好休耕，而且明年一、二期水井也還沒做，同樣要休耕，也就是要連續休耕三期，要農民靠什麼生活。

    蔡東富表示，農村人口老化、缺工嚴重，相較其他作物，水稻是最不須工，所以多數農民選擇種水稻，每年的收入就靠一、二期稻作收成。

    沈暉勛指出，期待農水署可動用相關配套，讓鑿井工程能提早施作，趕在二期作插秧前啟用，減少農民損失。

    雲林管理處表示，田頭、新庄等地農田仰賴的水井為737號水井，原本是在台一丁線雲林路旁，9年前移到現址，為500公尺深的水井，因地下水水層有問題，9年來管線清淤清了3次，一個多月前發現已無法使用。

    雲林管理處說，農水署已在附近找到一處水利地要重鑿新水井，明年的預算，順利的話也要明年5、6月才能發包，7月可施工，工期約100多天，最快也要到明年底才能使用，對此農水署有指示地方要提出補救措施，即後庄埤多調配一些地面水來支援，不過因超過一公里渠道已逾五十年，滲漏情況嚴重，斗六工作站會再與農民努力，讓更多地面水可用應急。

    地下水井故障，斗南百公頃農地無法可灌溉，農民向縣議員蔡東富（穿白色背心）、斗南鎮長沈暉勛（黃色背心）陳情。（記者黃淑莉攝）

    地下水井故障，斗南百公頃農地無法可灌溉，農民向縣議員蔡東富（穿白色背心）、斗南鎮長沈暉勛（黃色背心）陳情。（記者黃淑莉攝）

    雲林地下水井737抽不出水，農民無水可灌溉。（記者黃淑莉攝）

    雲林地下水井737抽不出水，農民無水可灌溉。（記者黃淑莉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    解決台中屯區用水 將闢南台中淨水場、彰化銜接烏日大里送水管
    2022/05/15 13:39

    解決台中屯區用水 將闢南台中淨水場、彰化銜接烏日大里送水管
    中市梨山救火很特別 農業灌溉用水塔供消防隊接水
    2022/03/09 22:31

    中市梨山救火很特別 農業灌溉用水塔供消防隊接水

    14期公園私校為鄰 商圈機能豐沛
    五福圳上游客庄堤防土牆倒塌 台中海線農民憂沒水插秧
    2022/03/02 16:58

    五福圳上游客庄堤防土牆倒塌 台中海線農民憂沒水插秧
    久旱地下水位降 屏東抽水抽到泥砂馬達壞
    2021/04/25 23:10

    久旱地下水位降 屏東抽水抽到泥砂馬達壞

    以家收藏台灣八景「海口嚥日」百年傳奇之美
    全鄉自來水普及率僅19.75％！水井乾涸 芬園2千戶願接自來水管
    2021/03/23 16:52

    全鄉自來水普及率僅19.75％！水井乾涸 芬園2千戶願接自來水管
    雲林縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播