水井抽不出水 雲林百公頃農田「乾」焦急

地下水井故障，斗南百公頃農地無法可灌溉，有許多農民只好休耕。（記者黃淑莉攝）

2022/10/13 17:33

〔記者黃淑莉／雲林報導〕供應斗南田頭、新庄上百公頃農田水源的地下水井抽不出水，無水可灌溉恐要休耕，農民急得如熱鍋上的螞蟻，向縣議員蔡東富、斗南鎮長沈暉勛陳情，農田水利署雲林管理處表示，新水井要到明年底才能啟用，施工期間將調配後庄埤地面水應急。

陳情農民指著休耕的農田說，這片主要是種植水稻，因為沒有水可灌溉只好休耕，而且明年一、二期水井也還沒做，同樣要休耕，也就是要連續休耕三期，要農民靠什麼生活。

蔡東富表示，農村人口老化、缺工嚴重，相較其他作物，水稻是最不須工，所以多數農民選擇種水稻，每年的收入就靠一、二期稻作收成。

沈暉勛指出，期待農水署可動用相關配套，讓鑿井工程能提早施作，趕在二期作插秧前啟用，減少農民損失。

雲林管理處表示，田頭、新庄等地農田仰賴的水井為737號水井，原本是在台一丁線雲林路旁，9年前移到現址，為500公尺深的水井，因地下水水層有問題，9年來管線清淤清了3次，一個多月前發現已無法使用。

雲林管理處說，農水署已在附近找到一處水利地要重鑿新水井，明年的預算，順利的話也要明年5、6月才能發包，7月可施工，工期約100多天，最快也要到明年底才能使用，對此農水署有指示地方要提出補救措施，即後庄埤多調配一些地面水來支援，不過因超過一公里渠道已逾五十年，滲漏情況嚴重，斗六工作站會再與農民努力，讓更多地面水可用應急。

地下水井故障，斗南百公頃農地無法可灌溉，農民向縣議員蔡東富（穿白色背心）、斗南鎮長沈暉勛（黃色背心）陳情。（記者黃淑莉攝）

雲林地下水井737抽不出水，農民無水可灌溉。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法