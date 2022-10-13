為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　雲林縣

    雞婆+臭屁、曬出口罩痕 劉建國勇抗雲林張家拚翻轉

    劉建國勤跑基層、努力回應選民期待，還在臉上壓出深深口罩痕。（民進黨提供）

    劉建國勤跑基層、努力回應選民期待，還在臉上壓出深深口罩痕。（民進黨提供）

    2022/10/13 12:02

    〔記者陳昀／台北報導〕民進黨網路實境節目《一碗麵的時間》今上架最新一集，邀請雲林縣長參選人劉建國煮雲林百年麵舖手工麵，劉建國自比這次參選是一人對抗整個張家，其家族勢力盤據雲林地方政治，更遍佈多處農漁會、商會組織，因此他提出「新雲林」願景期盼翻轉雲林，並秉持「雞婆與臭屁」來努力回應選民期待，為了勤跑基層，臉上還曬出深深的口罩痕。

    劉建國說，這次參選是「我一人對抗整個張家」，並忍不住開砲雲林縣長張麗善「張家不亞於顏家」，直指其家族勢力不只佔據雲林地方政治，更遍及全國多處農漁會、商會組織，所以劉建國提出「新雲林」願景，盼自己從政20年「不畏強權」的初心，能在這次翻轉雲林，讓黃彩玲將這碗麵命名為「建國初心麵」。

    劉建國表示，相信雲林縣民會做出理智選擇，「選對人才會做對事」，雲林最需要的長照醫療，在中央近幾年的大幅增加預算下，「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」也將落腳雲林，雲林必須跳脫過去才能有新發展，他會用新思維、新作為、新行動力，打造「新雲林」。

    麵吃到一半，黃彩玲發現劉建國臉上曬出很深的口罩痕，劉建國感性地說「一張票一世情」，他非常努力回應選民的期待，政治工作者必須有「雞婆跟臭屁」兩特質，「臭屁就是正義感，雞婆才能保有熱情從政」，所以他總是臭屁地告訴支持者：「你支持我，我保證讓你找得到、看得到、幫得到」，為了實現這句承諾，劉建國多年來都是自己接電話，不假助理之手，親力親為。

    劉建國說，在單親家庭裡長大的他，從小看到弱勢同學被欺負，他都會伸出援手，「看到他們就像看到我自己」，也是這股雞婆的正義感，讓劉建國走上從政路，一路從斗六市民代表、三屆雲林縣議員到四任立委，屢屢第一高票當選。20年的不變初心，讓劉建國在立委任內，積極推動《社會救助法》、《特殊境遇家庭扶助條例》等修法，也為孩子爭取「兒童及少年未來教育與發展帳戶」等，盼幫助更多弱勢族群。

    不過，劉建國也說，媽媽一直很反對他從政，讓他心中總是牽掛著媽媽。他語帶感性地說，父親在他小一時因意外過世，家中五個孩子全由媽媽一人帶大，「她是我心中的Superwoman」。而劉建國為減輕媽媽負擔，自高中開始打工，學會沖咖啡、煎牛排、做黑胡椒醬等，「你想得到、你吃過的我都會做」。劉建國說，他現在最大的心願除了媽媽身體健康，更希望有時間能陪媽媽吃一碗麵、喝杯好茶，一起聊聊天，不讓媽媽擔心。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    雲林縣議員參選人喊話保外傘頂洲 劉建國陣營批張麗善愧對鄉親
    2022/10/12 17:00

    雲林縣議員參選人喊話保外傘頂洲 劉建國陣營批張麗善愧對鄉親
    返故鄉麥寮助選劉建國 林佳龍：雲林大團結是輸贏關鍵
    2022/10/10 22:57

    返故鄉麥寮助選劉建國 林佳龍：雲林大團結是輸贏關鍵

    2022臺灣女孩日：新世代情感世界座談
    張麗善文宣「2030前進雲林」 劉建國陣營：畫大餅選未來縣長？
    2022/10/03 19:32

    張麗善文宣「2030前進雲林」 劉建國陣營：畫大餅選未來縣長？
    競選總部被指違建 劉建國陣營及地主批「看圖扯謊」
    2022/09/26 19:05

    競選總部被指違建 劉建國陣營及地主批「看圖扯謊」

    交通換空間 北客夢寐以求的別墅人生
    雲林縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播