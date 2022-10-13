雞婆+臭屁、曬出口罩痕 劉建國勇抗雲林張家拚翻轉

劉建國勤跑基層、努力回應選民期待，還在臉上壓出深深口罩痕。（民進黨提供）

2022/10/13 12:02

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨網路實境節目《一碗麵的時間》今上架最新一集，邀請雲林縣長參選人劉建國煮雲林百年麵舖手工麵，劉建國自比這次參選是一人對抗整個張家，其家族勢力盤據雲林地方政治，更遍佈多處農漁會、商會組織，因此他提出「新雲林」願景期盼翻轉雲林，並秉持「雞婆與臭屁」來努力回應選民期待，為了勤跑基層，臉上還曬出深深的口罩痕。

劉建國說，這次參選是「我一人對抗整個張家」，並忍不住開砲雲林縣長張麗善「張家不亞於顏家」，直指其家族勢力不只佔據雲林地方政治，更遍及全國多處農漁會、商會組織，所以劉建國提出「新雲林」願景，盼自己從政20年「不畏強權」的初心，能在這次翻轉雲林，讓黃彩玲將這碗麵命名為「建國初心麵」。

劉建國表示，相信雲林縣民會做出理智選擇，「選對人才會做對事」，雲林最需要的長照醫療，在中央近幾年的大幅增加預算下，「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」也將落腳雲林，雲林必須跳脫過去才能有新發展，他會用新思維、新作為、新行動力，打造「新雲林」。

麵吃到一半，黃彩玲發現劉建國臉上曬出很深的口罩痕，劉建國感性地說「一張票一世情」，他非常努力回應選民的期待，政治工作者必須有「雞婆跟臭屁」兩特質，「臭屁就是正義感，雞婆才能保有熱情從政」，所以他總是臭屁地告訴支持者：「你支持我，我保證讓你找得到、看得到、幫得到」，為了實現這句承諾，劉建國多年來都是自己接電話，不假助理之手，親力親為。

劉建國說，在單親家庭裡長大的他，從小看到弱勢同學被欺負，他都會伸出援手，「看到他們就像看到我自己」，也是這股雞婆的正義感，讓劉建國走上從政路，一路從斗六市民代表、三屆雲林縣議員到四任立委，屢屢第一高票當選。20年的不變初心，讓劉建國在立委任內，積極推動《社會救助法》、《特殊境遇家庭扶助條例》等修法，也為孩子爭取「兒童及少年未來教育與發展帳戶」等，盼幫助更多弱勢族群。

不過，劉建國也說，媽媽一直很反對他從政，讓他心中總是牽掛著媽媽。他語帶感性地說，父親在他小一時因意外過世，家中五個孩子全由媽媽一人帶大，「她是我心中的Superwoman」。而劉建國為減輕媽媽負擔，自高中開始打工，學會沖咖啡、煎牛排、做黑胡椒醬等，「你想得到、你吃過的我都會做」。劉建國說，他現在最大的心願除了媽媽身體健康，更希望有時間能陪媽媽吃一碗麵、喝杯好茶，一起聊聊天，不讓媽媽擔心。

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