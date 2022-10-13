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    首頁　>　雲林縣

    難度99！149甲草嶺公路馬拉松 今天中午開放免費報名

    2022雲林149甲草嶺公路半程馬拉松將於10月30日登場，10月13日中午12點起開放免費報名。（記者黃淑莉攝）

    2022雲林149甲草嶺公路半程馬拉松將於10月30日登場，10月13日中午12點起開放免費報名。（記者黃淑莉攝）

    2022/10/13 09:08

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕全國馬拉松跑友看過來！雲林149甲草嶺公路半程馬拉松比賽將於10月30日登場，今天（10月13日）中午12點開放報名，免報名費還有專屬紀念衫、運動毛巾等紀念品，沿途補給站準備雲林特色點心讓選手補充體力，組別有3K、10K及21K，其中21K挑戰難度達99分。

    149甲線草嶺公路1999年921地震中斷23年，雲林縣政府努力之下今年2月25日恢復通車，帶動古坑華山、樟湖、草嶺的觀光，149甲沿線溪谷地質壯觀、山景秀麗，雲林縣府辦理馬拉松比賽，透過路跑、健走一起來欣賞草嶺美麗的風光，吸收森林中的芬多精，感受負離子的洗滌。

    「2022雲林149甲草嶺公路半程馬拉松」邀請全國2022台灣田徑公開賽，男子5000公尺和1萬公尺雙料金牌、也是目前全國馬拉松半馬紀錄保持者蔣介文擔任代言人，今天記者會他與雲林縣長張麗善一起示範跑前的暖身運動。

    蔣介文邀請大家一起以輕鬆、愉快來參加，他建議上坡因坡度大可慢慢跑邊欣賞風景，下坡若有體力再加速，但也不要太快，以免摔倒，平路時再衝刺。

    張麗善表示，這次分為三組3K、10K及21K，都從河谷起跑，其中21K因上坡且坡度大、加上連續彎道，挑戰難度達99分，期待全國跑友高手一起來挑戰，今天中午12時開放報名，額滿後不再接受報名，亦無現場報名，請大家一定要手刀報名，千萬不要錯過。

    全國馬拉松半馬紀錄保持者蔣介文（左）帶領雲林縣長張麗善等人示範跑步前的暖身操。（記者黃淑莉攝）

    全國馬拉松半馬紀錄保持者蔣介文（左）帶領雲林縣長張麗善等人示範跑步前的暖身操。（記者黃淑莉攝）

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